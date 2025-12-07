RM "방탄소년단 해체 수만 번 생각…멤버와 아미 덕분에 버텨"

그룹 '방탄소년단'(BTS) RM이 내년 완전체 컴백을 앞두고 심정을 전했다.

RM은 6일 위버스 라이브 방송을 통해 팬들과 소통했다.

그는 "많은 분들이 '왜 2025년 하반기를 그냥 날렸냐', '왜 아무것도 안 했냐'고 물으신다"며 "저도 전역 후 다양한 활동을 하고 싶었지만 말씀드릴 수 없는 사정이 있었다. 저에게도 말할 권리가 없기에 모두 공개할 수는 없다"고 말했다.

이어 "마지막 콘서트가 2022년 10월이었으니 벌써 3년이 넘었다. 공연을 당장 하고 싶지만 준비가 너무 많이 필요하고 개인적인 부담도 크다"며 "지난달부터는 다시 잠도 안 올 정도더라. 수면제 처방을 받아야 하나 고민할 정도였다"고 토로했다.

RM은 "많은 시간을 기다리게 해드려 정말 송구하다. 그러나 저희에게는 이유가 있고, 팬 여러분이 만족할 만한 것을 내놓기 전까지는 쉽게 컴백할 수 없다"고 전했다.

그는 "스케일과 여러 상황을 고려해야 하기에 핑계처럼 들리겠지만 양해 부탁드린다. 분명히 돌아올 것이고 때로는 여러분 마음에 들지 않을 수도 있지만 최선을 다하겠다"고 말했다

특히 해체 가능성까지 언급하며 복잡한 속내를 드러냈다. RM은 "'팀을 해체하거나 활동을 중단하는 게 나을까?' 그런 생각을 수만 번 해봤다. 하지만 지금 팀을 지속하는 이유는 멤버들 간의 사랑과 팬들에 대한 존중 때문"이라고 밝혔다.

아울러 "여러분을 사랑한다는 거. 꼭 알아주셨으면 좋겠다. 그게 다 돌아오지 않더라도 저는 제 방식대로 사랑하겠다"며 팬덤 아미를 향한 애정을 전했다.

<뉴시스>