“이미 변질됐을 가능성 90%”…집안 냄새 ‘출발점’ 뭐길래?

전문가들 “세제도 유통기한 있다”

방치된 세탁세제가 불러오는 위험

대부분의 가정에서 세탁세제는 욕실 선반이나 세탁기 옆에 오랫동안 방치돼 사용되는 생활필수품이다.

특히 액체 세제는 남은 양이 절반 이하로 줄어들 때까지 수개월, 길게는 2~3년씩 사용되는 경우도 드물지 않다.

세제를 새로 사는 것보다 더 중요한 건 올바르게 보관하고 제때 교체하는 생활습관이다. 게티이미지

하지만 세탁세제는 식품처럼 표기된 유통기한은 없을 뿐, 실제로는 ‘사용 권장 기한’이 존재하는 제품이다.

7일 세탁·유통업계에 따르면 유명 세제 브랜드 블루랜드는 “세제 속 유효 성분은 시간이 지나면 자연 분해되거나 성분이 분리돼 세척 효율이 급격히 저하된다”며 장기간 보관에 대한 경고 메시지를 내놨다.

전문가들은 “세재가 상하지 않는다”는 일반 인식이 화학적·미생물학적 변질 가능성을 간과한 것이라고 지적한다.

◆액체·분말·고체 세제, 모두 ‘최대 1~2년’…“개봉 후엔 시계가 더 빨리 돈다”

세탁세제의 안정성은 제형마다 차이가 있으나, 일반적으로 제조일 기준 1~2년 내 사용을 권장한다.

액체 세제는 수분 함량이 높아 성분 분리와 미생물 번식 위험이 크기 때문에 개봉 후 6~12개월 내 사용하는 것이 적절하다.

반면 분말 세제는 건조한 상태를 유지하면 비교적 장기 보관이 가능하지만, 공기 중 습기를 흡수하면 덩어리화·성분 변형이 빠르게 진행된다.

세탁세제 연구개발(R&D) 업계 관계자는 “세제도 결국 활성 성분을 포함한 화학 제품이기 때문에 시간이 흐르면 계면활성제가 변성되고 보존제가 약해져 품질이 떨어진다”며 “개봉 이후의 노출 환경이 변질 속도를 좌우한다”고 설명했다.

◆오래된 세제, 세탁력 저하 넘어 ‘옷감·세탁기 손상’까지

변질된 세제를 사용할 경우 가장 먼저 드러나는 문제는 세탁력 저하다. 하지만 문제는 여기서 끝나지 않는다.

세탁기 업계에 따르면 분리된 세제 성분은 세탁조 내부에 끈적한 잔여물을 형성해 곰팡이나 세균 번식의 온상이 될 수 있다.

성분이 안정화되지 않은 세제는 옷감을 손상시키거나 변색을 유발하는 사례도 보고된다.

세탁기 관리 전문가는 “오래된 세제를 사용하면 거품은 거의 나지 않고 오염 제거도 안 되는 데다, 남은 잔여물이 세탁기 내부 배관을 막아 냄새와 고장을 부른다”며 “1회 세탁이 아니라 기계 수명 전체에 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

◆세탁세제, 어떻게 보관해야 오래 쓸 수 있을까?

전문가들은 ‘변질된 세제’의 신호로 △액체 세제에 층 분리가 생기거나 끈적해짐 △분말 세제가 덩어리지고 눅눅함 △원래 향이 사라지고 금속 냄새·곰팡이 냄새가 섞여남 △빨래 직후에도 꿉꿉하고 눅눅한 냄새가 남음 △세척력 저하, 세탁조 얼룩 증가 등의 변화를 꼽는다.

이러한 신호가 확인되면 세제 폐기, 장비 점검을 권한다.

집안 위생과 세탁기 수명을 지키기 위해서라도 세제 관리 기준을 다시 점검해야 한다. 게티이미지

세제의 품질을 유지하기 위한 조건으로 △직사광선을 피하고 10~25도의 실온 보관 △욕실처럼 습한 환경보다는 건조한 창고·선반 보관 △개봉 후에는 뚜껑을 완전히 닫아 공기 접촉 최소화 △액체 세제는 1년을 넘기지 않는 관리 습관 △캡을 직접 용기에 끼운 채 물을 넣어 희석해 쓰는 행위 금지 등 ‘빛·열·습도’ 차단을 전문가들은 최우선으로 꼽는다.

한 전문가는 “세제는 음식처럼 상하는 것이 눈에 보이지 않아 관리가 느슨해지기 쉽다”며 “하지만 ‘겉보기 멀쩡한 세제’가 세탁기와 옷감에는 가장 큰 피해를 줄 수 있다”고 말했다.

◆소비자 인식 변화 필요…“세제도 유효기간 관리하는 시대”

최근 친환경 세제 브랜드를 중심으로 ‘투명 라벨링’과 ‘사용 권장 기한 표시’가 확산하는 추세다.

하지만 국내는 아직 의무 표기 대상이 아니다. 소비자의 자율 관리에 의존하고 있다.

소비자단체 관계자는 “대부분 세탁세제는 남은 만큼 오랫동안 쓰다 보니 변질 위험을 인지하지 못한다”며 “식품 유통기한처럼 세제도 구매·개봉 시점을 기록하는 습관이 필요하다”고 조언했다.

전문가들은 “세제는 집안의 가장 기본적인 위생을 책임지는 제품이기 때문에, 오래된 세제를 방치하는 것은 결국 건강과 직결된 문제”라고 입을 모은다.

세탁세제는 ‘상하지 않는다’는 인식 속에 방치되기 쉽지만, 실제로는 시간에 취약한 화학제품이다.

개봉 후 장기간 사용은 ‘세척력 저하 → 옷감 손상 → 세탁기 오염 → 고장·비용 증가’로 이어지는 악순환을 만든다.

세제를 새로 사는 것보다 더 중요한 건 올바르게 보관하고 제때 교체하는 생활습관이다.

집안 위생과 세탁기 수명을 지키기 위해서라도 세제 관리 기준을 다시 점검해야 할 때다.