“롯데에서 쓸수록 혜택 커진다”…20만 ‘짠테크족’ 사로잡았다

서울 동작구에 거주하는 30대 직장인 A씨는 요즘 ‘월급 빼고 다 오른다’는 말을 실감하며 생활비 절감을 위한 ‘짠테크’에 열을 올리고 있다. 카드를 사용할 때도 포인트 적립과 할인 혜택을 꼼꼼히 따지는 것이 일상이 됐다.

롯데멤버스 제공

A씨는 “같은 돈을 써도 아끼는 느낌이라 소비 만족도가 높아졌다”며, “특히 현금처럼 쓸 수 있는 포인트 적립을 자주 이용하고 있다”고 말했다.

고물가 시대가 지속되면서 소비자들의 소비 패턴은 더욱 신중해지고 있다.

7일 롯데멤버스 자체 리서치 플랫폼 ‘라임(Lime)’이 이번 달 성인 남녀 2만명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 가장 선호하는 신용카드 혹은 체크카드 혜택은 포인트·캐시백(40.2%)이 압도적인 것으로 나타났다. 쇼핑 할인(10.2%), 통신 할인(8.8%), 대중교통 할인(7.6%)은 그 뒤를 이었다.

이는 소비자들이 눈에 보이는 즉각적인 금전적 혜택, 특히 현금처럼 사용할 수 있는 포인트를 가장 실질적인 절약 수단으로 여기고 있음을 보여준다.

오늘날 다양한 형태의 카드 혜택이 등장하고 있지만, 가장 기본적인 포인트 혜택이 불황형 소비 시대에 다시금 주목받고 있는 이유다.

이러한 알뜰 소비 트렌드 속 포인트의 가치에 집중한 신용카드의 인기가 높아지고 있다. 출시 약 10개월 만에 발급 20만 장을 돌파한 롯데멤버스 카드가 대표적이다.

롯데그룹 최초의 PLCC(Private Label Credit Card) 상품인 롯데멤버스 카드는 롯데백화점, 롯데마트, 롯데하이마트 등 20여 개의 롯데 브랜드 제휴 가맹점에서 결제 시 월별 이용 브랜드 개수에 따라 엘포인트가 최대 5%까지 적립되는 것이 특징이다.

롯데 계열사를 많이 이용할수록 엘포인트 적립률이 증가해 지난 4~10월 기준 롯데멤버스 카드 전체 매출의 78%가 롯데 브랜드에서 발생한 것으로 나타났다.

월 2개 이상의 롯데 브랜드 이용 비중이 지난 5월 대비 10월 6.3%p 증가해 소비자들이 롯데그룹 내에서 적립 혜택을 더욱 적극적으로 활용하고 있음을 보여준다.

이처럼 롯데멤버스 카드는 롯데그룹의 온·오프라인 생태계와 고객을 연결하는 허브이자 생활비 절감을 위한 합리적인 소비를 돕는 핵심 역할을 수행하고 있다.

롯데멤버스 카드의 성공은 생활 밀착형 브랜드를 다수 보유한 롯데그룹의 강점을 혜택으로 잘 녹여낸 것이 주효했다는 평이다. 연령대에 상관없이 모든 소비자들의 일상과 맞닿은 실생활 중심의 혜택은 높은 고객 만족도는 물론, 지속적인 사용을 유도했다.

실제로 롯데멤버스 카드 회원 비중은 전 연령대에서 고른 분포를 보인다.

눈에 띄는 점은 30대 회원들의 고액 결제가 증가하는 추세라는 것이다. 결혼을 앞두고 가전, 예물, 예단 등 목돈 지출이 많은 시기에 폭넓은 선택지를 보유한 롯데그룹의 특성과 쓸수록 높아지는 롯데멤버스 카드의 적립률이 시너지를 내고 있는 것으로 풀이된다.

이에 롯데멤버스는 젊은 층을 공략하기 위해 2030세대 고객 이용도가 높은 그룹 내 계열사와의 협업을 기획하고 있으며 지난 9월에는 롯데 자이언츠 디자인의 롯데멤버스 카드를 새롭게 선보여 2030세대에서 43%의 높은 발급률을 기록하고 있다.

롯데멤버스 김혜주 대표는 “롯데멤버스 카드의 높은 그룹사 결제 비중은 고객들이 롯데 생태계 안에서 최적의 혜택을 누리고 있음을 방증한다”며 “단순한 결제 수단을 넘어 롯데그룹을 이용하는 고객들에게 가장 현명하고 효율적인 소비의 가치를 제공할 것”이라고 전했다.