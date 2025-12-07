저소득층 근로소득 5년 만에↓…양극화 속 생계형 물가 타격 우려

소득 상위 20%와 30배 격차…자산 상하위 격차도 69배 역대 최고

먹거리·난방 등 생계형 지출이 40%, 고소득층 2배…高환율발 물가상승 부담

소득 양극화가 심화하는 가운데 지난해 저소득층의 근로소득이 5년 만에 뒷걸음질 쳤다.



이런 상황에 고환율발(發) 인플레이션까지 겹치면 생계형 지출 비중이 40%에 달하는 저소득층의 부담이 클 것으로 우려된다.

7일 국가데이터처(옛 통계청) 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 소득 하위 20%(1분위) 가구의 평균 근로소득은 401만원으로 1년 전보다 1.3% 감소했다.



하위 20%의 근로소득이 줄어든 것은 2019년 이후 처음이다.



전반적으로 경기가 어려운 데다가 저소득층이 많이 종사하는 임시·일용직 일자리의 취업 여건이 악화한 영향으로 풀이된다.



소득 상위 20%(5분위) 가구의 평균 근로소득은 1억2천6만원으로 3.7% 늘었다. 1년 전(5.1%)보다는 상승 폭이 둔화했지만 증가세를 유지했다. 상위 20%의 근로소득은 2017년 관련 통계 작성 이래 꾸준히 증가했다.



지난해 상·하위 근로소득 격차는 약 30배에 달했다. 이 격차는 2019년 33.7배까지 벌어졌다가 2022년 28.0배로 좁혀졌으나 2023년부터 2년 연속으로 확대됐다.



근로·재산·사업·이전소득 등을 모두 합친 전체 소득에서도 양극화 심화가 확인된다.



데이터처의 2025년 가계금융복지조사 결과에 따르면 소득 상위 20% 가구의 소득 증가율은 4.4%로 분위별 가구 중 유일하게 평균 가구 소득 증가율(3.4%)을 웃돌았다.



하위 20%의 전체 소득은 3.1% 증가하는 데 그쳤다. 그나마 정부와 지방자치단체가 지급하는 연금과 보조금 등의 공적 이전소득(5.1%) 등이 증가하며 전년보다 늘었다.



자산 격차도 커지고 있다.



지난 3월 말 기준 소득 상위 20%의 부채를 포함한 평균 자산은 13억3천651만원으로, 하위 20%(1억5천913만원)의 8.4배 수준이었다. 지난해(7.3배)보다 격차가 벌어졌다.



또, 자산 상위 20% 가구의 평균 자산은 17억7천615만원으로. 하위 20% 가구의 평균 자산 2천588만원의 68.6배에 이른다. 관련 통계 작성을 시작한 2012년 이후 최대다. 종전 최대는 2022년 64.0배였다.



이런 흐름은 물가 상승을 감내할 수 있는 저소득층의 여력이 줄었다는 의미로도 해석할 수 있다.

올해 3분기 소득 하위 20% 가구는 소비 지출의 약 40%를 먹거리, 주거, 전기·가스료 등 생계형 항목에 썼다.



생계형 지출 비중은 소득 상위 20%의 갑절에 달한다.



이는 대부분 환율과 연동해 물가가 들썩일 가능성이 큰 품목들이다. 최근 원/달러 환율이 치솟으면서 먹거리와 전기·가스 관련 물가가 한층 불안해진 흐름이다.



이미 지난달 농축수산물 물가는 수입산 가격 인상 등으로 작년 동월 대비 5.6% 올랐다. 원재료 가격 상승에 따라 가공식품 물가도 추가로 오를 수 있다는 전망이 나온다.



환율이 높은 수준을 유지하면 수입 에너지 가격이 상승하며 도시가스와 난방비 요금 인상 압력도 커질 것으로 보인다



김상봉 한성대 경제학과 교수는 "당분간 고환율이 이어질 가능성이 높다"며 "일자리 여건까지 악화한 차상위계층을 중심으로 정부가 지원 대책을 강화할 필요가 있다"고 말했다.

