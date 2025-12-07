“미세먼지 ‘대폭발’…수도권·충청권 최악 수준 예고” [오늘날씨]

일요일인 7일은 전국이 구름 많은 가운데 경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 매우 크겠다.

뉴시스 자료사진

이날 기상청에 따르면 아침 최저기온은 -4~8도, 낮 최고기온은 8~17도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

특히 경상권 내륙은 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 매우 크겠고 급격한 기온 변화로 인해 건강관리에 유의해야겠다.

오전부터 경기 내륙과 충청권 내륙을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 그 밖의 내륙에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

해상에서는 오후부터 서해 중부 먼바다, 밤부터 동해 중부 안쪽 먼바다에 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 또 동해 중부 먼바다를 중심으로 돌풍과 천둥번개가 치는 곳이 있겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 3도, 인천 5도, 수원 2도, 춘천 0도, 강릉 5도, 청주 3도, 대전 4도, 전주 5도, 광주 3도, 대구 0도, 부산 8도, 제주 11도다.

낮 최고기온은 서울 12도, 인천 11도, 수원 13도, 춘천 9도, 강릉 14도, 청주 14도, 대전 14도, 전주 15도, 광주 15도, 대구 15도, 부산 16도, 제주 19도다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 보이겠다.