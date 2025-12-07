가수 인순이, ‘뷰티플 마인드’ 홍보대사 위촉

꾸준히 이어온 인연 ‘결실’ 맺어

뷰티플마인드 김성환 이사장(왼쪽)과 가수 인순이가 홍보대사 위촉식에서 기념 촬영하는 모습. 뷰티플마인드 제공

사단법인 뷰티플마인드(이사장 김성환)가 지난 1일 ‘뷰티플 비전콘서트’ 현장에서 가수 인순이를 공식 홍보대사로 위촉했다.

이날 인순이는 신곡 ‘그래도 꿈은 흐른다’를 포함해 총 4곡을 열창했다. 신곡은 절망 속에서도 꿈은 멈추지 않고 흐른다는 메시지를 담았다.

인순이는 “음악을 통해 더 많은 사람들에게 희망과 감동을 전하고 싶다”며 “앞으로 뷰티플 마인드 단원들의 음악적 성장을 지속적으로 지원하며 함께 나누는 활동을 이어가겠다”고 홍보대사로 위촉된 소감을 밝혔다.

인순이는 연말 콘서트 출연 및, 홍보영상 내레이션에 참여하며 뷰티플 마인드와 오랫동안 연을 이어왔다. 뷰티플마인드는 인순이가 설립한 문화학교인 해밀학교 학생들을 위한 음악 교육 및 악기 지원 등 협력했다.

뷰티플마인드 관계자는 “오래전부터 다양한 방식으로 뷰티플마인드를 응원해온 인순이 선생님을 스무번째 비전콘서트라는 특별한 자리에서 공식 홍보대사로 모시게 되어 매우 뜻깊다”며, “이번 위촉식을 계기로 더 많은 아티스트와 관객들에게 감동과 희망을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

뷰티플마인드는 , 음악을 통해 세계 소외계층에게 사랑과 나눔을 전하는 걸 목표로하는 NGO단체이다.

인순이는 1978년 여성 보컬 그룹 ‘희자매’로 데뷔 후 ‘거위의 꿈’, ‘밤이면 밤마다’ 등 수많은 히트곡을 발표했다.