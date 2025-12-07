‘이자장사 눈총’ 4대 금융, 5년 만에 이자수익 감소할 듯

‘이자장사’ 눈총을 받던 국내 주요 금융지주들의 이자수익이 5년 만에 감소할 전망이다. 다만 각종 수수료 이익 등 비이자수익이 늘며 순이익은 역대 최대를 기록할 것으로 보인다.

7일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 연간 이자수익 시장 전망치는 총 101조4737억원으로 집계됐다. 이는 지난해의 105조8307억원보다 4%가량 줄어든 수치다.

사진=뉴시스

KB금융이 29조7128억원으로 지난해보다 2.6% 줄어들 것으로 예상됐다. 신한금융은 27조4129억원으로 6.2%, 하나금융은 23조83억원으로 4.5%, 우리금융은 21조3397억원으로 3.1% 각각 감소할 것으로 전망됐다.

올해 4대 금융지주의 연간 이자수익이 실제로 감소하면 코로나19 팬데믹 때인 2020년 이후 5년 만이다. 당시 한국은행 기준금리가 역대 최저인 연 0.50%까지 인하되며 금융사들이 어려움을 겪었다. 이후 집값이 폭등하면서 가계대출도 급증해 지난해까지 이자수익이 크게 불었다.

올해는 정부가 가계대출을 옥죄고, ‘생산·포용적 금융’ 기조를 강조하면서 흐름이 달라졌다. 가계대출은 주는데 기업, 저신용자들에 대한 대출 금리가 낮아지며 이자수익 증가세가 꺾이고 있다.

다만 당기순이익은 증가세를 지속할 것으로 보인다. 올해 4대 금융지주의 연간 순이익 시장 전망치는 총 18조5454억원에 달한다. 지난해(16조5268억원)보다 10% 넘게 증가하며 2년 연속 사상 최대치를 경신할 전망이다.

증권사들은 KB금융이 5조7520억원의 순이익을 거둬 지난해보다 14.4% 증가할 것으로 내다봤다. 신한금융은 작년 대비 15% 넘게 늘어난 5조2513억원, 하나금융은 약 9% 늘어난 4조1215억원, 우리금융은 약 8% 증가한 3조4206억원으로 예상됐다. 이자이익이 감소했지만 기준금리 동결 기조가 이어지며 손해를 최소화했고, 증권 중개·퇴직연금 수수료 등 비이자이익이 늘어난 영향으로 분석된다.