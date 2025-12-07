대구 달서구, 2025년 지역사회서비스 투자사업 ‘우수기관’

대구 달서구는 ‘2025년 지역자율형 사회서비스 투자사업 구·군 성과평가’에서 최고 등급인 ‘우수기관’으로 선정됐다고 7일 밝혔다. 이번 선정으로 달서구는 지역사회서비스 투자사업 분야 최고상인 대구시장상을 받게 됐다.

평가는 대구시 9개 구·군을 대상으로 △사업계획·예산 집행 △제공인력·제공기관 관리 △운영관리 충실성 등을 종합적으로 심사했다.

이태훈(가운데) 구청장과 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

달서구는 늘어나는 지역사회 서비스 수요에 대응하기 위해 아동·청소년, 노인, 장애인 등 다양한 계층을 대상으로 신규 이용자 모집을 적극 확대해 총 14종의 서비스를 2778명에게 제공했다. 또한 80여개 제공기관을 대상으로 정기 점검을 강화해 제공인력 등록·관리 체계를 투명하게 운영해 왔다.

제공기관 종사자 역량 강화를 위한 맞춤형 직무교육을 대구 지자체 가운데 유일하게 자체 운영하고 있다. 지난해 처음 시행한 교육 프로그램을 올해에는 2회로 확대해 복지보조금 부정수급 예방과 현장 대응력 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있다.

이태훈 달서구청장은 “이번 우수기관 선정은 사회서비스 품질 향상과 주민 삶의 질 개선을 위해 달서구가 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 고품질 사회서비스 제공을 위해 더 촘촘하고 효율적인 관리체계를 구축하겠다”고 말했다.