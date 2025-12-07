대구 동구, 아양아트센터 ‘생활밀착형 숲’ 조성

대구 동구는 최근 아양아트센터에 생활밀착형 숲(실내정원)을 조성했다고 7일 밝혔다.

이 사업은 국비 5억원, 시비 2억5000만원, 구비 2억5000만원 등 총 10억원을 투입했다.

아양아트센터 옥상에 조성한 정원 모습. 대구 동구 제공

아양아트센터 광장을 비롯해 문화동·공연동·스포츠센터 내부, 옥상 공간에 걸쳐 다양한 녹지 공간을 새롭게 꾸몄다. 이를 통해 미세먼지 저감과 공기질 개선 효과는 물론 공공시설을 방문하는 구민에게 더 쾌적하고 쉼이 있는 녹색생활환경을 제공할 것으로 보인다.

조성한 정원에는 주목, 팔손이, 화살나무, 구절초, 송악, 돌단풍 등 자생수종을 비롯해 자작나무 등 교목 18종 170주, 관목 26종3127주, 초화류 34종1만2464본을 식재했다. 구민들이 편안히 머물 수 있도록 파고라, 의자 등 휴게·편의시설도 함께 설치했다.

윤석준 대구 동구청장은 “이번 실내정원 조성으로 녹색생활공간을 확충함으로써 공공시설의 정주 환경과 공기질이 개선되기를 희망한다”며 "앞으로도 구민이 어디서나 숲을 느낄 수 있는 녹지공간 확충을 위해 노력할 것"이라고 말했다.