‘비행기 와이파이’ 보편화 시동...한진그룹, ‘스타링크’ 도입

국내 항공사 중 최초로 ‘스타링크’ 도입

대한항공 SNS

대한항공과 아시아나항공을 비롯한 한진그룹 산하 5개 항공사(대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울)이 미국 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 '스타링크'를 도입해 기내 와이파이 사용이 가능할 것으로 보인다.

지난 5일 대한항공은 5사 전체 항공기에 순차적으로 스타링크를 통한 초고속 기내 와이파이 시스템을 적용할 예정이라고 밝혔다. 스타링크는 모든 좌석에 제공될 예정이다. 서비스 개시 시점은 항공사별로 다르지만 빠르면 2026년 3분기 이후로 추측되고 있다.

대한항공과 아시아나항공은 장거리 운항 기종인 보잉 B777-300ER, 에어버스 A350-900 항공기에 해당 시스템을 우선 적용해 오는 2027년 말까지 모든 항공기에 순차적으로 도입을 마친다는 계획이다. 진에어는 B737-8 기종부터 스타링크 시스템을 도입할 예정이며, 에어부산과 에어서울은 우선 도입할 기종을 검토 중이다.

스타링크 적용 시 모든 좌석에서 초고속 기내 와이파이를 사용할 수 있어 ‘온라인 동영상 서비스(OTT)’부터 온라인 게임·쇼핑, 대용량 파일 전송 등이 가능해진다.

스타링크는 미국 우주기업 ‘스페이스X(SpaceX)가 구축하고 운영하는 저궤도(LEO) 위성 인터넷 서비스이다. 지구 저궤도에 수천 개의 소형 위성을 띄워 전세계 어디서든 고속 인터넷 환경을 마련한다.

스타링크 비즈니스 운영 부문 부사장은 "스타링크를 통해 기내에서도 지상에서와 마찬가지로 생산적인 업무가 가능할 뿐만 아니라 영상 시청과 게임도 마음껏 즐길 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.