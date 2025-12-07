AOA 초아, 결혼·성형설 "가만있으니 기정사실"

가수 초아가 결혼·성형설에 입을 열었다.

초아는 6일 유튜브 채널 '팡팡 변호사'에서 "명예훼손이나 악플 달리고 스토킹에 시달리는 친구들을 많이 봤다. 혹시 그런 경험 있느냐"는 질문을 받았다.

초아

초아는 "스토킹은 없었다. 악플, 합성은 어떻게 보면 관심이라 생각해 그냥 '(조치를) 안 하겠다'고 했다"면서도 "근래에 조금 쉬다 나왔더니 뭐 '어쨌다, 저쨌다' 이런 이야기들이 있다. 가만히 있으니까 기정사실화되는 것 같다. 너무 도를 넘는 것은 잡고 가야겠다"고 밝혔다.

"근래 1~2년간 변호사님들을 좀 뵀다"며 "의도치 않게 문제들이 생긴 다사다난한 한 해"라고 덧붙였다.

초아는 2012년 그룹 'AOA'로 데뷔, 2017년 6월 탈퇴했다. 당시 결혼설이 불거졌으나, 복귀 후 "내가 좋았던 시기에 팀을 나오다 보니 사람들 입장에선 이해가 안 된 것 같다.'‘결혼 아니면 그만둘 이유가 있어?'라며 계속 루머가 생겼다. 결혼 안 했다. 결혼을 바라고 있다"고 바랐다. 최근 기존 이미지와 다른 셀카를 공개, 성형 의혹에도 휩싸였다.

<뉴시스>