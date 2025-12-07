외도 들통 난 25살 연하 아내, “재산 절반 달라” 요구

전문가 “무리한 요구” 일축

게티이미지뱅크

외도한 아내가 남편에게 이혼을 요구하며 무려 재산의 50%를 요구해 억울하다는 남성의 사연이 전해졌다.

전문가는 “무리한 요구”라고 일축했다.

앞선 5일 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에는 50대 남성 A씨의 안타까운 사연이 소개됐다.

A씨 주장에 따르면 그는 가난한 홀아버지 밑에서 어렵게 자라 어릴 때부터 아르바이트를 하며 공부하는 등 성실함을 잃지 않았다.

이런 성실함은 성인이 될 때까지 이어져 남들이 부러워하는 대기업에 입사로 이어졌다.

하지만 그는 온전히 자신만을 위해 살 수 없었다. 입사 후에는 아버지와 여동생을 돌봐가며 일을 해야 했다.

A씨는 현실에 치여 살다 보니 연애나 결혼은 생각도 못 했다. 그나마 다행인 건 내 집을 마련했다는 것이다.

평소 바쁘게 살아 온 그는 정신을 차려보니 어느덧 50살이 됐다고 했다.

가정을 꾸리고 아이도 갖고 싶다는 마음이 간절해졌다는 A씨는 중매 업체를 통해 25살 어린 태국인 여성을 만나게 됐고, 결혼으로 이어졌다.

아내 B씨는 성실하고 똑똑했다고 한다. 그는 남편에게 잘했고, 아버지도 정성껏 모셨다.

평온한 일상은 축복으로 이어졌다. 이들은 쌍둥이 아들도 생겼고 어느덧 만 4살이 됐다.

A씨는 “결혼 5년 차가 된 저는 더할 나위 없이 행복했다”고 말했다.

하지만 이런 행복도 잠시. B씨가 일을 하면서 사이가 점점 틀어졌다.

B씨는 일을 핑계로 귀가 시간이 점점 늦어졌고 태국 친구를 만난다며 자주 외출했다.

A씨는 이 일로 “부부 싸움을 자주 하게 됐다”고 털어놨다.

그러던 어느 날, A씨는 우연히 아내의 휴대전화 메시지를 보고 충격을 받았다.

B씨가 정체 모를 태국 남자와 애칭을 쓰면서 사랑 표현이 담긴 메시지를 주고받은 것을 보게 된 것이다.

A씨는 “믿기 힘들어 아내의 뒤를 밟았더니 태국 남성과 데이트를 하더라. 그날 밤 추궁하다 말싸움이 벌어졌고, 홧김에 아내의 휴대전화를 빼앗아 던졌는데 아내는 곧바로 가정 폭력이라며 경찰에 신고했다”고 하소연 했다.

집에서 퇴거당한 A씨는 2개월간 접근 금지와 임시 조치까지 내려지자 숙박업소를 전전했고, 이혼 소장을 받게 됐다.

A씨는 “아내는 제가 나이가 많고, 경제력이 있다는 점을 이용해서 자신을 속박하고, 수시로 폭언했고, 최근에는 가정폭력을 했다면서 이혼을 청구했다”며 “제 명의로 된 재산의 50%를 재산 분할로 달라고 요구했다”고 토로했다.

그러면서 “부정행위를 한 쪽은 아내인데, 제가 이렇게 모든 걸 잃어야 하는 건지 너무 억울하다”며 조언을 구했다.

이 사연에 대해 류현주 변호사는 “아내의 이혼 청구가 받아들여지려면 아내가 주장한 이혼 사유가 타당해야 하고, 아내가 유책 배우자가 아니어야 한다. 유책 배우자인 아내의 이혼 청구는 기각될 가능성이 높다”고 했다.

그는 “A씨가 지금 거주지에서의 퇴거 조치, 아내에 대한 접근 금지 조치를 당했는데, 임시 조치에 위반하는 경우 별도의 형사 범죄가 성립이 되어 벌금형 등을 받을 수 있다”며 “이미 내려진 조치에 이의를 하기 보다는 이 조치가 연장되는 것을 방지하기 위해서라도 일단은 잘 준수하는 게 좋다”고 조언했다.

그러면서 “결혼 전에 취득한 재산인 '특유 재산'은 원칙적으로 나누지 않는다. 50대에 접어들어서 이미 본인 명의로 재산을 상당히 형성해 두었을 것으로 보이는데, 이것은 원칙적으로는 분할 청구할 수가 없다”며 “아내가 주장하는 50%의 재산 분할은 무리한 요구로 보인다”고 덧붙였다.