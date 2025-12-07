[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 8일 (월요일) 할인 조심하세요, 소탐대실한대요

96년생 신규업 계획을 추진해도 좋은 일진이다. 84년생 오락 게임의 잡기로 낭패 당할 수 있다. 72년생 신용문제 금전문제는 북동방에서 구하세요. 60년생 흉허물이 없는 사이라도 지킬 것은 지켜라. 48년생 부동산매매운은 서북방으로 추진하시요. 36년생 혼자 떠드는 사람은 과감하게 퇴장시키자.

97년생 난관을 극복하고 새로운 길을 맞는다. 85년생 금전융통은 이씨 안씨 조씨에 부탁하시요. 73년생 상가나 아파트매매운은 동남방으로 추진하세요. 61년생 과감한 개혁이 요구되는 시기다. 49년생 실패담을 듣는 것 또한 아주 좋은 일이다. 37년생 마음을 비우고 살아라.

98년생 직장 일이 따분하면 부업을 해보라. 86년생 상념에 사로 잡히지 말고 훌훌 털자. 74년생 금전문제는 윗사람 선배에게 부탁하시요. 62년생 좋은 아이템은 있으나 어려움이 따른다. 50년생 아파트 빌라 주택매매는 남서방으로 추진하세요. 38년생 신경성 질환이 염려되지만 넘어가도 좋다.

99년생 소홀하게 생각했던 일이 화를 부른다. 87년생 할인물건조심 소탐대실의 운세다. 75년생 금전융통은 박씨 조씨 노씨에 부탁하시요. 63년생 마음의 상처는 치유되지 않는 경우가 많다. 51년생 점포매매는 서북방으로 추진하시요. 39년생 중요한 사실을 숨기면 오해가 온다.

00년생 속이 답답하니 바다로 나가자. 88년생 허니문은 끝났지만 로맨스는 계속된다. 76년생 금전융통은 오후에 지인과 도움을 구하세요. 64년생 기운이 용솟음치니 자신감을 가져라. 52년생 토지 땅 부지매매는 조만간 가능성이 높다. 40년생 소유하고 있는 것의 가치를 생각해보라. 28년생 동쪽은 길하지만 서쪽은 불리하다.

01년생 문서상의 개운치 못하면 확실히 해라. 89년생 대중의 뒷안길에 곡길이 있다. 77년생 해야 할 일을 남에게 미루면 불리하다. 65년생 금전문제의 해결은 지인이나 동료에 부탁하시요. 53년생 아파트 주택매매는 서북방으로 추진하시요. 41년생 재주는 곰이 부리고 이익은 엉뚱하다. 29년생 노력한 만큼의 성과가 따른다.

02년생 진로문제에 갈등이 온다. 90년생 자신의 입지를 탄탄하게 만들자. 78년생 책임의식은 자신을 도약시킨다. 66년생 점포매매는 동남방으로 추진하시요. 54년생 금전융통은 서북방으로 진출하면 가능하다. 42년생 오래된 물건이나 사람의 소중함을 느낀다. 30년생 자만하지 말고 계속 노력하라.

03년생 승진에 즐거움이 있다. 91년생 전후 관계를 고려하여 의사결정을 하자. 79년생 신용문제로 금전융통은 홍씨 정씨 허씨에 부탁하시요. 67년생 다양한 인맥을 쌓는 일에 초점을 맞추어라. 55년생 상가 건물매매는 동북방에 진출하여 추진하시요. 43년생 풍파는 있지만 편안함을 찾을 수 있겠다. 31년생 욕심 부리지 말고 실속을 차릴 때다.

04년생 지나친 욕심을 버리자. 92년생 상심이 크고 금전손실이 예상된다. 80년생 단점을 먼저 생각하는 건 꺼벙한 짓이다. 68년생 금전문제의 해결은 서북방으로 추진하시요. 56년생 점포매매는 동북방으로 추진하시요. 44년생 겉모습만 반듯한 것은 실속이 없다. 32년생 가난함을 부끄러워하지 마라.

05년생 먼 거리에 여행은 삼가하자. 93년생 동등한 입장이라도 먼저 나서지 말자. 81년생 소지품의 분실물을 조심하시요. 69년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하시요. 57년생 금전융통은 오후에 지인을 만나 부탁하시요. 45년생 빈손으로 돌아가고 싶지 않지만 어쩔 수 없다. 33년생 어떤 사람인가에 관심을 가져라.

06년생 친구를 모방하는 것도 발전할 수 있다. 94년생 힘보다는 머리를 써야 한다. 82년생 지금은 현실에 충실한 모습을 보일 때이다. 70년생 금전문제는 동남방에 있는 지인을 만나시요. 58년생 칭찬은 관대하게 비판은 조심스럽게 하라. 46년생 땅.토지 부지매매운은 서북방으로 추진하시요. 34년생 변화를 인정하고 대응하는 자세가 필요.

95년생 남의 것을 탐하지 않는 것이 도리다. 83년생 금전융통은 이씨 전씨 유씨에 부탁하시요. 71년생 지나간 것을 생각하지 말고 해결책을 찾아라. 59년생 상가 건물매매는 북동방으로 추진하시요. 47년생 누구나 입장이 뒤바뀔 수 있다. 35년생 귀인이 나타나 꼬였던 일이 해결된다.

백운철학원