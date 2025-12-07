임기만료 도래하는 증권사 CEO들…키워드는 ‘내부통제’와 ‘세대교체’

올해 주요 증권사들이 양호한 영업실적을 기록했음에도 금융당국의 내부통제 강화 기조가 맞물리며 연말 최고경영자(CEO) 인사 셈법이 복잡해졌다. 실적 개선을 이끈 대표이사라도 금융사고나 지주사의 세대교체 방침 등 비재무적 요인에 따라 거취가 갈릴 수 있다는 전망이 나온다.

7일 금융투자업계에 따르면 주요 증권사 CEO 인사가 이달 말부터 내년 초까지 이어진다. 당장 이달 KB증권 김성현·이홍구 대표, 하나증권 강성묵 대표의 임기가 종료된다. 내년 3월엔 미래에셋·한국투자·NH투자·메리츠·대신증권 대표 임기도 끝난다. 첫 종합투자계좌(IMA) 사업자로 선정된 한국투자증권과 미래에셋증권뿐 아니라 올해 실적 개선을 이뤄낸 이들 증권사는 경영 연속성에 무게가 실리는 분위기다.

윤병운 사장이 이끄는 NH투자증권은 최근 불거진 내부통제 문제가 인사의 핵심 변수로 떠올랐다. NH투자증권은 올해 ‘1조 클럽’(연간 영업이익 1조원 이상) 복귀가 확실시되는 등 경영 성과를 내고 있지만, 최근 임원의 미공개정보이용 혐의로 압수수색을 받는 악재를 만났다. NH투자 증권은 사고 이후 내부통제 강화 태스크포스(TF)팀을 꾸리고 ‘중요정보 취급 임직원 관리시스템’을 도입하기로 하는 등 새 대책을 내놓고 있다.

KB증권 김성현 대표의 거취는 지주 차원의 세대교체 기조가 관건이라는 평가가 나온다. 김 대표는 2019년 취임 이후 6년 동안 IB(투자금융) 부문을 이끌며 성과를 냈으나, 업계 최장수 CEO라는 점이 부담으로 작용하고 있다. KB금융지주가 조직 쇄신을 강조하고 있는 데다 최근 한국거래소로부터 S&T본부가 불공정거래 의혹으로 회원 경고 조치를 받은 점도 인사 평가에 반영될 수 여지가 있다.

금융당국이 ‘경영진 책임 강화’를 강조하고 있는 점도 이번 인사의 핵심 배경이다. 금감원은 지난달 25일 증권사 최고보안책임자(CISO) 간담회에서 정보보안 종합대책 미이행 시 엄정 제재하겠다는 방침을 재확인하며 압박 수위를 높였다. “투자자 피해를 외면하는 부실 감사는 엄정 제재하겠다”거나 단기실적 중심의 성과지표(KPI) 개선과 책무구조도의 실질적 작동을 주문하고 있다.

인사권을 쥔 금융지주사들도 단순한 재무적 성과를 넘어 당국의 규제 눈높이에 맞춘 ‘리스크 관리 역량’을 중요하게 고려할 수밖에 없는 상황이다. 책무구조도 도입으로 CEO의 법적 책임 범위가 구체화하는 만큼, 지주사 입장에서는 무리한 연임보다는 조직의 안정을 꾀하고 내부통제 이슈를 불식시킬 수 있는 보수적인 인사를 단행할 가능성이 높다는 분석이 나온다.