전북 청년 정착위해 민·관 뭉쳤다

金총리, 창업 현장 찾아 격려

도, 일자리 협의체 출범 논의

삼성, 주거지원 사업 팔 걷어

정부와 전북도, 삼성그룹이 청년 일자리 확대와 지역 정착 기반 마련을 위해 전방위 협력에 나섰다. 중앙정부의 정책·재정과 지방정부의 현장 행정, 대기업의 사회공헌 자원을 결합해 수도권 인구 집중과 지역 청년 유출 흐름을 되돌리겠다는 구상이다.



7일 전북도에 따르면 김민석 국무총리는 지난 5일 익산 국가식품클러스터를 방문해 청년식품창업센터에서 지역 청년식품기업 대표들과 간담회를 열고 청년 창업·고용 확대 방안을 논의했다.

김민석 국무총리(가운데)가 5일 전북 익산시 국가식품클러스터 청년식품창업센터를 찾아 청년식품기업 대표 등과 손가락으로 하트를 만들어 보이고 있다. 전북도 제공

청년식품창업센터는 전북도가 국가식품클러스터 내에 구축한 창업 지원 핵심 인프라로, 시제품 개발부터 품질 인증, 생산 설비 구축, 해외 진출까지 청년 창업 전주기를 패키지로 지원한다.



이날 참석한 지역 청년 기업 대표 5명은 첨단 기술 개발 지원 부족과 공신력 있는 품질검증 시스템 부재, 중소기업이 접근하기 어려운 해외 시장 진출의 어려움 등을 주요 애로사항으로 제기했다. 김 총리는 “청년 창업이 성장으로 이어질 수 있도록 정부가 창업∼확장∼해외 진출을 종합적으로 지원할 것”이라고 약속했다.



정부는 식품의약품안전처와 협력한 규제 샌드박스 확대, 한국식품산업협회 등과 연계한 글로벌 바이어 매칭, 공공기관 품질검증 강화 등 구체적 지원 방안을 논의했다. 전북도는 이를 토대로 ‘청년 식품 창업 패키지 지원’ 프로그램을 구체화할 예정이다.



같은 날 전북도는 고용노동부와 ‘전북 지역 일자리 정책 포럼’을 열고 청년 내일채움공제 확대와 지역 특화산업 중심의 청년 맞춤형 훈련 강화 등 국정과제 대응 방향을 논의했다. 중소·중견기업 임금·복지 격차 완화를 위한 특전 강화, 지자체, 고용센터, 대학 기업이 참여하는 ‘전북 일자리 협의체’ 출범도 지역 대응 과제로 제시됐다. 이 같은 정책 패키지는 지역 산업의 미래 성장 기반을 키우고, 그 안에 청년 일자리를 흡수하는 선순환 구조를 만드는 것을 목표로 한다.



민관 협력 확대에도 속도를 내고 있다. 지난 4일 삼성과 실무 회의를 열고 삼성의 사회공헌 프로그램 ‘청년희망터’와 전북도의 자립준비 청년 주거 지원사업 ‘희망디딤돌’을 중심으로 협력 체계를 구체화했다. 특히 삼성은 자립준비 청년에게 최대 3년간 주거 공간과 생활 지원을 제공하는 ‘희망디딤돌센터’의 시설 개선 지원 방안을 제안했고, 전북도는 취업 연계, 멘토링 등 자립 기반 강화에 나서기로 했다.