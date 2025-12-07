“밤까지 경기동부·강원내륙 1㎜ 안팎 비”… 빙판길 주의

수도권·충청북부·강원산지에도 빗방울

8일 아침 최저기온 -5도

7일 밤까지 경기동부와 강원내륙에 비가 내리는 곳이 있겠다. 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있어 주의가 필요하다.

기상청에 따르면 이날 밤까지 경기동부와 강원내륙 예상 강수량은 1㎜ 안팎으로 예상된다. 그밖의 수도권과 충청권북부에는 0.1㎜ 미만 빗방울이, 강원산지에는 0.1㎜ 미만 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만 눈이 날리는 곳이 있겠다.

폭설 후 한파로 도로 곳곳이 얼어붙은 지난 5일 서울 이태원역 인근에서 외국인들이 빙판길을 조심히 걷고 있다. 연합뉴스

경기동부와 강원내륙·산지 일부에 눈이 쌓여 있는 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼어 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다. 교통안전과 보행자 낙상사고 등 안전사고에 각별히 유의할 필요가 있겠다.

월요일인 8일은 수도권과 강원이 대체로 맑겠다. 충청권은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 맑겠다.

8일 아침 최저기온은 -5∼7도, 낮 최고기온은 4∼11도가 되겠다.

화요일인 9일 아침 기온은 전국 대부분이 0도 이하(중부내륙과 경북내륙 -5도 이하)가 되겠다. 8일보다 아침 기온은 5도 이상 낮겠다. 9일 아침 최저기온은 -8∼2도, 낮 최고기온은 4∼11도로 예상된다.