증권사 지배구조 평가 ‘저조’… 업계 1·2위 낙제점 등급 받아

KCGS, 29곳 중 13곳 B이하 부여

국내 주요 증권사 상당수가 올해 지배구조 평가에서 저조한 등급을 받았다.



7일 한국ESG기준원(KCGS)에 따르면 이 기관은 올해 29개 주요 증권사 중 13곳(44.8%)에 대해 지배구조 영역에 ‘B’ 이하 등급을 부여했다. S(탁월), A+(매우 우수), A(우수), B+(양호), B(보통), C(취약), D(매우 취약) 7개 등급 중 B는 ‘다소 취약한 지속가능경영 체제를 구축하고 있는 상태로 체제 개선을 위한 지속적 노력이 필요한 상태’를 의미한다.



S나 A+는 없었고 신한투자증권이 유일하게 A를 획득했다. B등급을 받은 증권사는 7곳, C등급 4곳, D등급 2곳이었다. 업계 1·2위인 미래에셋·한국투자증권은 ‘낙제점’에 해당하는 C·D 등급을 각각 받았다. 이처럼 평가가 부진한 데는 연초 특정금전신탁 ‘채권 돌려막기’와 관련해 당국의 무더기 제재를 받은 영향이 크다.