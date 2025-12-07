해마다 가파르게 오른 산후조리원, 2주에 490만원…출산 앞둔 가정 부담

게티이미지뱅크

산후조리원 비용이 해마다 가파르게 오르면서 예비 부모들의 부담이 커지고 있다.

서울의 경우 2주 기준 평균 비용이 500만 원에 육박했다.

7일 보건복지부가 분석한 산후조리원 현황 자료에 따르면 2025년 상반기 기준 서울지역 산후조리원 일반실(2주 기준) 평균 가격은 490만 원으로 집계됐다.

이는 2023년 평균 420만 원보다 약 17% 인상된 수치로, 최근 3년간 해마다 평균 35만 원가량씩 오른 셈이다.

이에 온라인상에는 “둘째 출산은 조리원을 포기해야 할 판”이라는 하소연이 이어지고 있다.

이용 가격은 빠르게 오르지만 산후조리원 이용률은 오히려 꾸준히 증가하고 있다.

지난해 발표된 보건복지부 산후조리 실태조사에 따르면 산후조리원 이용 비율은 85.5%로, 2018년 75.1%, 2021년 81.2%에 이어 조사 때마다 상승했다.

전문가들은 저출산 여파로 산후조리원 수가 줄어든 상황에서 고급화 경쟁이 심화되며 가격이 빠르게 뛰고 있다고 분석한다.

특히 인기 산부인과와 연계된 산후조리원은 예약이 몰리면서 가격이 더 쉽게 오르는 구조라는 지적도 나온다.

특히 조리원 기본 비용 외에도 산후 관리 마사지 등 각종 추가 비용까지 더해지면서 실제 부담이 훨씬 큰 것으로 전해진다.

이재희 육아정책연구소 팀장은 “지자체가 우수 평가를 받은 산후조리원을 일정 부분 지원하되 가격 인상을 억제하는 방식의 관리가 현실적인 대안이 될 수 있다”고 말했다.