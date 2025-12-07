中의 도발… 日 전투기에 레이더 쐈다

오키나와 상공서 두 차례 걸쳐 조준

日방위상 “강력 항의” 새벽 긴급 회견

中 “자위대가 방해”… 양국 갈등 격화

중국군 전투기가 일본 자위대 전투기를 향해 레이더를 조준하는 일이 발생해 일본 정부가 중국 측에 강력 항의했다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언이 촉발한 중·일 간 긴장이 한층 더 고조되고 있다.

7일 아사히신문 등에 따르면 고이즈미 신지로 일본 방위상은 이날 새벽 2시쯤 긴급 기자회견을 열고 “중국군 전투기가 6일 오후 오키나와 본섬 남동쪽 공해 상공에서 자위대 전투기를 향해 두 차례에 걸쳐 간헐적인 레이더 조사(照射·겨냥해서 비춤)를 했다”며 “항공기의 안전한 비행에 필요한 범위를 넘어선 위험한 행위”라고 비난했다. 고이즈미 방위상은 “중국 측에 강력한 항의와 재발 방지를 엄중히 요청했다”고 덧붙였다.

중국군의 J-15 함재기. AFP연합뉴스

방위성에 따르면 전날 항공모함 랴오닝함에서 이륙한 중국군 J-15 함재기가 영공 접근을 경계·저지하기 위해 긴급 발진한 일본 항공자위대 F-15 전투기에 오후 4시32분부터 3분간 레이더를 간헐적으로 조준했고, 비슷한 일이 오후 6시37분부터 31분 동안 다시 발생했다.



전투기의 레이더 조준은 주변 수색용으로도 쓰이지만, 공격 목표를 정해 화기를 발사하기 직전 단계라는 의미도 있어 상대가 민감하게 받아들이는 행동이다. 2018년 ‘한·일 초계기 갈등’ 역시 해상 수색·구조작업 도중 레이더를 쏜 것에서 불거졌다.



왕쉐멍 중국 해군 대변인은 “함재기 발착 훈련 중 자위대 항공기가 반복적으로 접근해 방해 행위를 했다”며 레이더 조준 사실을 정당화했다.