구글 견제 급한 오픈AI, ‘챗GPT’ 새 버전 조기 출시

구글, 제미나이 앞세워 맹추격

‘코드레드’ 속 9일 GPT-5.2 공개

오픈AI가 이달 말 선보일 예정이던 챗GPT 새 버전 공개를 앞당길 것이란 보도가 나왔다. 제미나이를 앞세워 맹추격 중인 구글을 견제하기 위함으로 해석된다.

6일(현지시간) 미국 정보기술(IT) 전문매체 더버지는 오픈AI가 GPT-5.2의 출시일을 이달 9일로 앞당겼다고 전했다. 그러면서 정확한 출시일은 개발 과정이나 서버 용량 등 문제로 일부 변동될 수 있다고 덧붙였다.



오픈AI가 새 버전 출시를 서두르는 이유는 지난달 출시된 제미나이3 프로가 높은 성능과 ‘나노바나나 프로’ 등 이미지 생성·편집 기능을 앞세워 이용자 수를 늘리고 있기 때문으로 분석된다. 챗GPT 이용자 수는 생성형AI 모델 중 압도적인 비중을 차지하고 있지만 최근 감소세가 뚜렷하다. 시장조사업체 시밀러웹에 따르면 1년 전 87%에 달했던 챗GPT 트래픽 점유율은 최근 71.3%까지 감소했다. 반면 제미나이의 점유율은 같은 기간 5.7%에서 약 3배로 늘어난 15.1%를 기록했다.



오픈AI는 새 버전을 조기에 출시해 이런 추세가 굳어지는 것을 막겠다는 전략인 것으로 보인다. 지난달 18일 공개된 제미나이3 프로는 생성형AI 모델을 평가하는 ‘LM아레나 리더보드’에서 곧바로 정상을 차지했다. 일명 ‘인류 최후의 시험’으로 불리는 초고난도 추론 평가(HLE·Humanity’s Last Exam)에서도 25.3%였던 GPT-5를 큰 폭으로 제치고 38.3%를 기록했다.



이에 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 ‘코드 레드’(중대경보 상황)를 선언하고 직원들에게 챗GPT 모델 개선에 집중할 것을 주문했다. 올트먼은 사내에 공개한 메모에서 “곧 출시될 새 추론 모델이 내부 평가에서 제미나이3 프로를 앞서고 있다”고 강조하기도 했다.