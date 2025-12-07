“정치적 연출 말고 행정을 해달라”… 서울시, 김민석 총리 정조준 [오늘, 특별시]

김병민 서울시 정무부시장이 7일 김민석 국무총리를 겨냥해 “연출 말고 행정을 해달라”고 직격했다. 김 총리가 행정안전부에 ‘감사의 정원’ 사업 추진 과정에 대한 시의 공식 답변을 요청하는 공문발송을 지시한 것을 두고 과도한 정치 개입이라고 비판한 것이다.

김 부시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 이같이 밝히며 “공적 책임보다 정치적 계산이 앞서면 국정이 흔들린다”고 경고했다.

김병민 서울시 정무부시장과 국민의힘 소속 15개구 구청장,부구청장들이 22일 서울시청에서 정부의 10·15 부동산 대책 관련 공동성명서 발표 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

그는 “종묘·감사의정원·한강버스·창동 아레나를 찾고 제설 메시지까지 내더니 이제는 난데없는 ‘공문 정치’까지 등장했다”며 “선거대비 여론조사에서 빼달라고 요청한 분이 정작 시 자치사무에 발을 가장 자주 들여놓고 있다”고 꼬집었다.

이어 “86세대 정치에서 제가 반면교사로 삼는 모습이 있다”며 “언론의 조명이 닿는 곳부터 살피고 갈등을 키워 논란을 부풀리는 방식”이라고 규정했다.

김 부시장은 “국정 2인자까지 돼서 이런 행태를 반복하는 건 그냥 넘길 일이 아니다”며 “정치가 이벤트화 되는 것도 힘든데 국정마저 라이브 쇼가 되면 그 비용은 국민이 치르게 된다”고 했다.

그러면서 “시는 묵묵히 할 일을 하겠다”며 “정치적 연출이 아니라, 성과와 결과로 증명하는 행정을 하겠다”고 강조했다.

앞서 김 총리는 지난주 일명 ‘받들어 총’ 조형물 설치로 논란이 된 감사의 정원 사업과 관련해 법·절차적 과정에 대한 시의 입장을 행정안전부에 요청했다. 지난달 17일 광화문 광장 공사 현장을 직접 방문한 데 이어 조형물 설치 계획 수립 과정에서 시민 의견수렴 여부와 조형물에 사용할 석재 마련 계획 등에 대해 문제를 제기한 것이다. 지방자치법에 따르면 중앙행정기관의 장은 지방자치단체 사무에 관해 필요시 자료 제출을 요구할 수 있다. 행안부는 2일 시에 이 공문을 발송했고, 시는 이에 대한 답변을 준비 중인 것으로 알려졌다.

시는 지난 2월 한국전쟁 당시 희생한 국군과 유엔 참전용사를 기리는 취지로 집총경례 형태를 모티브로 한 조형물 23개를 ‘감사의 정원’에 설치할 계획이라고 밝혔다. 정치권 일각에서는 평화의 상징인 광화문 광장에 세종대왕 동상과 나란히 설치될 조형물로 부적절하다는 비판이 나왔다.