유방암 박미선, 항암 중 세번 삭발 "우수수 빠져"

개그우먼 박미선이 유방암 투병 중 세 차례 삭발했다.

박미선은 7일 유튜브 채널 '나는 박미선'에 '머리카락을 보내주다'라는 제목의 영상을 올렸다. "2차 항암 하러 가기 전인데 오전에 아예 머리를 자르러 가려고 한다. 머리카락이 빠지면 여러모로 피곤하니까"라며 "머리카락이 너무 귀찮아서 삭발을 한번 해보고 싶었다. 가발 쓰고 다닐까 했는데 말이 씨가 된다"고 털어놨다.

"나 외할아버지 같다. 돌아가신 아버지랑 얼굴이 너무 똑같아지고 있다"며 "또 자라니까. '머리카락 자른다고 그렇게 속상하냐'고 하면, 단발에서 자를 때는 속상했다. '내가 아픈가? 내가 아프구나'라는 생각이 들 때가 긴 머리에서 커트할 때였다. 그때 '드라마 들어간다. 이런 역할이다'라고 생각했다. 잘생긴 오빠 같다. 완전히 새로운 사람"이라고 받아들였다.

박미선은 지난해 12월 유방암 진단을 받았으며, 올해 1월부터 항암을 시작했다. 항암 치료 14일이 되자, "머리가 너무 빠져서 안 되겠다"며 또 미용실을 찾았다. "이런 (앞머리) 가발이 머리띠로 나왔다. 머리 때문에 속상한 분에게 이런 아이템이 있다는 거 알려 드린다. 6만~7만원으로 조금 비싼데, 해 놓으면 마음이 편안해진다. 이 아이템 강추"라고 제안했다.

머리가 계속 빠지자, 박미선은 세 번째 삭발했다. "도저히 견디지 못하겠다. 수챗구멍에 머리카락이 무성할 정도"라며 "건들기만 해도 머리가 우수수 빠진다. 푸릇푸릇하게 비구니 스님처럼 됐다"고 했다. 딸이 "'매드맥스' 퓨리오사 같다"고 하자, 박미선은 "패러디해서 찍어야겠다"며 웃었다.

<뉴시스>