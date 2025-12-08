“따뜻하게 입고 나오세요”…내륙 곳곳 출근길 영하권 추위 [오늘날씨]

월요일인 8일은 전국이 대체로 맑겠으나 충청권은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 맑아지겠다. 아침 최저기온은 영하권으로 떨어져 매우 춥겠다.

서울 중구 서울역에서 두꺼운 옷차림을 한 시민이 걸어가고 있다. 뉴시스

기상청은 “이날 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권 오전부터, 남부지방과 제주도 오후부터 맑아지겠다”고 전날 예보했다.

기온은 평년(최저 -7~3도, 최고 4~11도)과 비슷하겠다.

아침 최저기온은 -5~7도, 낮 최고기온은 4~11도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 0도, 인천 0도, 수원 -1도, 춘천 -3도, 강릉 4도, 청주 2도, 대전 2도, 전주 3도, 광주 5도, 대구 4도, 부산 7도, 제주 10도다.

낮 최고기온은 서울 5도, 인천 4도, 수원 6도, 춘천 6도, 강릉 10도, 청주 7도, 대전 8도, 전주 9도, 광주 9도, 대구 9도, 부산 11도, 제주 12도다.

풍랑특보가 발효된 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다는 이날까지 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다.

새벽부터 동해남부남쪽먼바다에도 바람이 시속 25~45㎞로 강하게 불고, 물결이 1.5~3.0m로 높게 일겠으니 항해 및 조업하는 선박은 각별히 유의해야겠다.

건조특보가 발효된 강원산지·동해안과 경북북동산지·동해안, 대구, 일부 경남권(부산, 울산, 창원, 김해)은 당분간 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다.

바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있으니 야외 활동 시 산불을 포함한 각종 화재 예방에 유의해야겠다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다. 다만 서울·경기 북부·경기 남부·강원권은 새벽에 일시적으로, 대전·세종·충북·호남권·대구·경북·제주권은 새벽까지, 부산·울산·경남은 오전에 ‘나쁨’ 수준일 것으로 예상된다.