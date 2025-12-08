서울지하철 ‘총파업’ 분수령, 오는 11일 막판 교섭

연합뉴스

서울지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사 노동조합의 총파업 여부가 이번 주 결정된다.

오는 12일 파업을 선언한 공사 1~3노조는 파업 직전인 11일 ‘막판 교섭’에 돌입, 이날 교섭 결과에 따라 파업에 들어갈 예정이다.

앞선 7일 서울교통공사 등에 따르면 공사는 11일 공사 1~3노조와 막판 임금·단체협약(임단협) 교섭에 들어갈 것으로 보인다.

노조는 이미 12일 총파업을 선언하고 이달 1일부터 준법투쟁 중이다.

1노조는 물론 2노조와 3노조 등 공사 내 모든 노조는 파업과 관련한 준비를 마쳤다.

이들은 모두 올해 임단협 결렬 선언 후 서울지방노동조정위원회 조정중지 결정과 조합원 대상 쟁의행위 찬반투표 가결 등을 받아낸 상태다.

즉, 언제라도 ‘합법적 파업’이 가능하다는 얘기다.

3개 노조 모두 올해 임단협에서 임금과 인력 채용을 두고 사측과 팽팽히 맞서고 있다.

특히, 구조조정 중단 및 안전 인력 충원, 부당 임금 삭감 문제 해결, 노동안전 보장 등을 요구 중이다.

이와 관련해 1노조는 “서울시는 경영효율화를 강압하며 2200여 명에 달하는 대규모 인력 구조조정을 밀어붙이고 있다”며 “서울시의 강압에 신규채용 절차는 전면 중단됐고, 이대로라면 올해 연말 퇴직 이후 인력-업무 공백 문제는 심각한 수준으로 내몰릴 처지”라고 주장했다.

임금인상과 관련해서는 정부가 정한 올해 공공기관 임금인상률은 3%지만 사측은 인건비 재원 부족으로 1.8% 인상만 가능하다고 주장하고 있어 사실상 올해도 임금 후퇴가 현실화됐다고도 지적했다.