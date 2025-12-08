30대 평균 자산 3억5958만원 유일하게 감소…전체 평균 자산은 5억 6678만원

게티이미지뱅크

경제 주축인 30대가 모든 연령대 가운데 유일하게 순자산이 감소한 것으로 나타났다.

경상소득은 증가했지만 금융자산과 실물자산이 줄고, 부채가 늘면서 재무건전성도 악화했다.

앞선 7일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 기준 30대 가구의 자산액은 3억 5958만 원으로 전년 대비 0.6% 감소했다. 전체 연령대 중 자산이 감소한 것은 30대가 유일했다.

지난해 전체 평균 자산은 5억 6678만 원으로 4.9% 증가했고, 29세 이하(1억 5500만 원, 3.9%), 40대(6억 2714만 원, 7.7%), 50대(6억 6205만 원, 7.7%), 60세 이상(6억 95만 원, 3.2%) 등 다른 연령대는 모두 증가세를 보였다.

30대는 전년도 경상소득이 2.6% 늘었지만, 금융자산(-0.5%)과 실물자산(-0.7%)이 모두 감소했고, 저축액도 6989만 원으로 전년보다 1.3% 줄었다.

지난해 전체 평균 부채는 9534만 원으로 전년보다 4.4% 증가했지만, 30대는 부채가 평균 1억 898만 원 늘어 순자산(자산-부채)도 2억 5060만 원으로 전년 대비 1.3% 감소했다. 다른 연령대는 순자산이 모두 증가했다.

재무건전성을 보여주는 자산 대비 부채 비율은 전체 평균 16.8%로 소폭 개선됐지만, 30대는 30.3%로 0.5%포인트(p) 상승하며 악화됐다. 40대도 22.8%로 0.3%p 올랐고, 50대는 16.7%, 60세 이상은 10.8%로 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

30대 순자산 감소와 재무건전성 악화는 부동산 가격 급등과 이에 따른 전월세보증금 상승의 영향을 크게 받았다는 분석이다.

국가데이터처 관계자는 "30대 부채는 담보대출 증가 영향"이라며 "금융자산과 실물자산이 모두 감소한 상황에서 부채 증가가 순자산 감소로 이어졌다. 부동산 가격 상승으로 전월세보증금 부담도 커졌다"고 설명했다.

한편 고용시장 악화도 30대 자산 감소에 영향을 미쳤다. 10월 기준 30대 쉬었음 인구는 33만 4000명으로 전년 대비 2만 4000명(7.7%) 증가하며 통계 작성 이래 최대치를 기록했다. 같은 기간 30대 실업자는 15만 4000명으로 2만 5000명(19.5%) 늘었다.