“엄마야, 집값 진짜 오르는 기가!”… 부산·울산·경남권에 무슨 일이? [수민이가 궁금해요]

부산·울산·진주까지 상승세… 실수요 중심 반등

서울은 대출·갭투자 다 막혀…거래 절벽에 ‘꽁꽁’

비수도권 아파트 매매가격이 2년 만에 상승 전환해 한 달 넘게 상승세를 이어가고 있다. 침체한 지방 부동산 시장이 바닥을 확인한 것 아니냐는 전망이 나온다. 다만 부산을 비롯한 일부 지역이 전체 상승률을 견인하는 모양새인 데다 준공 후 미분양도 많아 전체적 회복세는 더딜 것이라는 관측이 우세하다.

8일 한국부동산원에 따르면 수도권을 제외한 지방 아파트 평균 매매가격은 11월 첫째 주(11월3일 기준) 0.01% 올라 2023년 11월 넷째 주 하락 전환 이후 100주 만에 상승으로 돌아섰다.

부산 수영구와 해운대구 일대 아파트와 고층빌딩 모습. 연합뉴스

이후 11월 둘째 주(11월10일 기준) 0.01%, 셋째 주(11월17일 기준) 0.02%, 넷째주(11월24일 기준) 0.01%, 12월 첫째 주(12월1일 기준) 0.02%까지 5주 연속 상승세를 이어오고 있다. 하락세를 끝내고 보합 전환한 9월 마지막 주(9월29일) 이후 2개월 동안 한 차례도 가격이 내리지 않았다.

특히 부산·울산·경남권에서 상대적으로 높은 상승률이 계속되며 전체 평균을 끌어올리는 추세다.

부산은 10월 마지막 주(10월27일 기준) 상승 전환한 이후 6주째 상승세를 이어오고 있다.

12월 첫째 주에도 직전 주 대비 매매가격 상승률이 수영구 0.17%, 해운대구 0.16%, 동래구 0.13%를 기록하는 등 신축과 재건축 추진 단지 등을 중심으로 오름세가 상당한 수준이다.

울산도 최근 들어 매주 0.1%대 상승률을 기록하며 비수도권 대표 강세 지역으로 자리매김했다. 12월 첫째 주 기준으로 동구(0.15%), 북구(0.14%), 남구(0.13%) 등 두루 상승률이 높았다. 경남에서는 진주가 10월 이후 주간 상승률이 0.28%까지 오르는 등 일부 지역 상승세가 눈에 띈다.

부산은 해양수산부 이전 이슈가, 울산은 조선업을 비롯한 지역의 산업 경기 호조가 긍정적으로 작용하는 가운데 신축 아파트 공급도 이어지고 있다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “2027년까지 입주 물량 부족 우려와 전세 매물부족 등 영향으로 지방에서도 신축 쏠림 현상이 나타나고 있다”며 “울산 남구의 경우 입주권·분양권 프리미엄이 실수요자 중심으로 지속 상승하는 상황”이라고 말했다.

박원갑KB국민은행 수석부동산연구위원은 “지방이 반등 조짐을 보이고는 있지만 투기적 수요가 없고 거의 실수요 중심이라는 구조적 특성이 있어 회복 속도는 다소 느릴 것”이라며 “지역별 격차도 큰 편이고, 지금은 부울경과 같은 권역 내에서 순환매가 이뤄지는 모습이 관측되고 있다”고 말했다.

서울 송파구의 한 부동산에 인근 아파트 월세·전세·매매 매물 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

한편 10·15 대책 이후 서울 광진·성동·마포구 등 ‘한강벨트’ 지역 아파트 매매거래량이 급감한 것으로 나타났다.

서울 전역이 규제지역으로 묶이면서 대출규제가 강화된 가운데 토지거래허가구역 지정으로 전세를 끼고 매매하는, 이른바 '갭투자'까지 원천 차단된 영향이다.

서울부동산정보광장에 따르면 서울 아파트 매매거래량은 10월 8475건에서 11월 2350건으로 72.3% 감소했다. 아직 신고 기한이 한 달가량 남았지만, 신고기한을 채워도 11월 거래량은 10월의 절반 수준에 그칠 것으로 보인다.

자치구별로는 한강벨트 지역의 거래량 감소가 두드러졌다. 광진구 아파트 매매거래량이 10월 254건에서 11월 18건으로 92.9% 감소했고, 성동구는 같은 기간 370건에서 39건으로 89.5% 줄었다.

마포구의 한 공인중개사는 “갭투자도, 돈줄도 다 막힌 상태여서 당장 현금이 없으면 집을 사기 어려운 상황”이라며 “매수 문의도 거의 없어서 한동안 거래 침체가 이어질 것”이라고 말했다.