“최대 규모 쇼핑 축제”…아모레몰, 2025 윈터 아모레 세일 페스타

아모레퍼시픽 공식 온라인 플랫폼 아모레몰이 12월 8일부터 23일까지 연간 최대 규모의 쇼핑 축제 ‘2025 윈터 아모레 세일 페스타(이하 아세페)’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 아세페에서는 돌아오는 겨울 시즌을 맞아 ‘끝없는 혜택을 찾아라’ 콘셉트와 함께 54종의 특별 기획 상품과 1990년대 큰 인기를 얻었던 ‘월리를 찾아라’와의 협업 굿즈들을 선보인다.

어드벤트 캘린더, 우프 무드등, 빅 타포린 백, 뽀모도로 시계, 포스트카드 등으로 구성된 이번 컬렉션은 월리의 콘셉트를 현대적으로 재해석해 ‘찾는 재미’와 함께 한정 수량으로 선보인다.

고객 참여 이벤트로 소개 미션을 통해 포인트를 지급받을 수 있는 ‘프리퀀시 이벤트’와 매일 아모레몰을 방문한 고객에게 최대 1000포인트를 지급하는 ‘뷰티템 틀린그림 찾기’를 진행한다.

구매 건당 기회가 주어지는 경품 이벤트에서는 모두투어 1천만 원 여행상품권 응모권을 증정하고, 우리동네 GS와 함께하는 ‘릴레이 브랜드데이’에서는 라이브 방송을 통해 구매 고객에게 호빵 쿠폰을 증정한다.

아모레몰은 이번 아세페 홍보를 위해 인기 인플루언서와의 협업 콘텐츠를 포함한 고품질 영상들을 공개한다. 특히, 최근 인지도를 높여가고 있는 인플루언서 ‘명예영국인’과 함께한 영상에서는 아세페의 대표 제품 월리를 찾아라 어드벤트 캘린더가 등장해 색다른 재미를 선사한다.

아모레퍼시픽 e커머스 디비전 김경연 부사장은 “연간 2회만 진행하는 아모레몰의 최대 행사 아세페는 매 회 고객에게 새로운 굿즈와 볼거리, 다양한 이벤트를 선보이고 있다”라며, “이번 아세페에서의 특별한 쇼핑 경험으로 모두 따뜻한 연말을 보내시길 바란다”고 전했다.