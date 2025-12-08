사무금융노조 “낙하산 아닌 진짜 예금보험공사 수장 필요해”

“모피아·정피아(재정·금융 관료 및 정치권 인사를 마피아에 빗댄 말)에 휘둘리지 않고 5000만 예금자를 지킬 수 있는 예금보험공사(예보)의 진짜 수장을 요구한다.”

전국사무금융서비스노동조합은 8일 서울 중구 예보 앞에서 ‘예보 진짜 사장 선임 촉구 기자회견’을 열고 이같이 목소리를 높였다. 매 정권마다 반복되는 보은 인사, 낙하산 인사를 반대한다는 입장을 강하게 피력한 것이다.

전국사무금융서비스노동조합원들이 8일 서울 중구 예금보험공사 앞에서 ‘예금보험공사 진짜 사장 선임 촉구’ 기자회견을 하고 있다. 채명준 기자

금융권에 따르면 예보는 지난달 14일부터 24일까지 차기 사장 후보자 지원접수를 받았고 최근 임원추천위원회 면접심사를 완료했다. 최종 후보자들은 김광남 전 예보 부사장과 친(親)명계로 알려진 법무법인 원 소속 김성식 변호사, 여권 정치인 김영길씨 등 총 3명으로 알려졌다. 김 부사장을 제외하고 모두 예보와 연관이 없는 인물들이다.

김영헌 예보지부장은 “금융시스템 안정을 위해 중대하고 중립적 정책을 수행하는 예보 수장이 정치권, 기재·금융위 등 관료나 업계의 눈치를 볼 수밖에 없는 자가 임명된다면 그 피해는 5000만 국민의 고통으로 돌아갈 것”이라고 말했다.

예보 사장은 △부보금융회사 검사 및 조사 △부실금융회사 결정 △부실금융회사 정리 등 금융정책을 결정하는 예금보험위원회의 당연직 위원장이다. 아울러 금융정책, 감독정책, 금융산업구조 개선에 관한 국가적 의사결정에 참여하는 역할을 맡는 막중한 자리로, 전문성이 결여된 인물이 발탁될 경우 막대한 사회적 비용을 초래할 수 있다는 것이 사무금융노조의 주장이다.

김 지부장은 “예보는 예금자·보험계약자·금융투자자 등 5000만 전 국민의 소중한 재산을 지키는 금융안전망의 한 축이며 ‘최후의 보루’”라며 “‘정실 인사’, ‘보은 인사’, ‘코드 인사’, ‘캠코더’ 등등의 수식어로 규정되는 그들만의 세상이 된다면 모든 역량을 동원해 강력하게 대응할 것”이라고 경고했다.

특히 금융위원회·기재부 중심의 현행 임원 인사 시스템의 문제점을 강하게 비판했다. 현재 예보 사장 임명은 임원추천위원회를 통해 이뤄지는데 위원회 구성원 5명 중 노동자 대표 1명을 제외한 나머지는 모두 금융위의 입김이 닿는 인사인 탓이다. 김 지부장은 “임원 추천위원회를 형식적으로만 만들 게 아니고 그 취지에 맞게 운영이 되려면 구성원들이 다양한 입장들을 표출할 수 있는 사람들로 구성이 돼야 된다”고 강조했다.

이외에도 이날 금융노조는 △예보기구의 독립성을 확보할 책임과 의무 △공공기관 지배구조 탈피와 근무기반 안정성 유지 △강력한 대외 영향력과 설득을 통한 예보제도 개선 △공정하고 합리적인 조직·인사 운영 △노사상생과 세대를 포용하는 노사공동 경영체계 확립 크게 다섯 가지를 요구조건을 발표했다.