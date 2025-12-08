올림푸스, 차세대 외과용 영상 시스템 ‘비세라 에스’ 출시

올림푸스한국은 이비인후과 진료 환경에 최적화된 차세대 외과용 영상 시스템 '비세라 에스'를 국내 출시했다고 8일 밝혔다.

올림푸스한국 제공

비세라 에스는 이비인후과, 비뇨의학과, 산부인과 등 외래 진료 환경에 최적화된 영상 프로세서이다. 이 시스템은 고해상도 영상 품질을 제공해 병변 관찰의 정확도를 높이며, 올림푸스의 다양한 경성·연성 내시경과 호환돼 외래 진료의 효율성을 향상시킨다. 특히 이비인후과 영역의 후두, 음성 질환 및 비강 진단에 특화됐다.

비세라 에스는 기존 시스템(CV-170) 대비 향상된 해상도, 색 재현력, 피사계 심도를 제공한다. 또 기본 백색광 영상 WLI(White Light Imaging)과 성대 진단에 유용한 스트로보스코피(후두미세진동검사법) 모드를 버튼 하나로 손쉽게 전환할 수 있다. 스트로보스코피 모드를 활용하면 성대의 진동 주기와 비슷한 속도로 빛을 깜빡여 성대의 움직임을 천천히 관찰할 수 있다.

올림푸스가 독자적으로 개발한 NBI(Narrow Band Imaging) 기술을 활용해 병변의 특성에 따라 최적화된 방식으로 관찰할 수 있다. 특히 NBI는 점막의 미세 혈관과 표면 구조를 보다 뚜렷하게 관찰하기 위한 기술로, 혈류 내 헤모글로빈이 흡수하는 두 가지 좁은 파장대의 빛을 활용해 조직 대비를 강화함으로써 병변 감지에 도움을 준다.

타마이 타케시 올림푸스한국 대표는 “비세라 에스는 특히 이비인후과 진료 환경에서 필요한 핵심 기능을 통합한 시스템으로, 보다 정밀하고 효율적인 진단 환경을 제공한다”며 “의료진이 진료 현장에서 필요로 하는 여러 요소들을 고려해 개발된 만큼, 비세라 에스가 국내 이비인후과 진료의 진단 접근성과 효율성을 높이는 데 큰 기여를 할 것으로 기대한다”고 말했다.