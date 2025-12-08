尹 내란 재판 증인 출석한 노상원 “귀찮으니까 증언 거부”

계엄 사전 모의 가담 혐의자… 일부 질문엔 답변

12·3 비상계엄 사전 모의에 가담한 혐의를 받고 있는 노상원(사진) 전 국군정보사령관이 8일 윤석열 전 대통령의 내란 재판에 나와 대부분 증언을 거부했다. 노 전 사령관은 자신에게 유리한 답변은 일부 내놨으나, “귀찮으니까 증언을 거부하겠다”고 하는 등 대다수 질문엔 답하지 않았다.

노 전 사령관은 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연) 심리로 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석했다. 앞서 여러 재판에서 증언을 거부한 바 있는 노 전 사령관은 비상계엄 당시 부정선거 의혹을 수사할 ‘제2수사단’ 구성을 위해 정보사 소속 요원의 정보를 넘겨받은 혐의 등으로 자신도 재판을 받고 있다. 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 그가 정보사 요원들의 인적 정보를 넘겨받은 것에 김용현 전 국방부 장관이 연루됐다는 의혹도 수사 중이다.

특검팀은 이른바 ‘노상원 수첩’을 통해 본격적인 계엄 준비가 2023년 10월 군장성 인사 무렵부터 진행됐다고 보고 있다. 특검팀이 이날 재판에서 “지난해 11월17일 국방부 장관 공관에서 김 전 장관을 만난 게 확인된다”고 지적하자 노 전 사령관은 “그날 공관 회의에 간 건 아이 사망과 관련해 (김 전 장관이) 조화를 보내주고 위로해줘서 감사하다고 말하러 간 것”이라고 답했다.

노 전 사령관은 부정선거 의혹에 대해 지난해 대한민국수호예비역장성단(대수장)에서 교육을 했느냔 질문엔 “아이가 좋지 않은 일이 있어서 못 했다”며 “나머지는 귀찮으니까 증언을 거부하겠다”고 말했다.

윤 전 대통령이 계엄을 선포한 날 밤 다른 소령을 통해 김 전 장관에게 전화하지 않았냐는 물음에 노 전 사령관은 “(지난해) 12월2일인가에 김 전 장관으로부터 비화폰을 받았다”며 “(김 전 장관이) 아무 말씀 없이 주셔서 국방부 비화폰인 줄 알았다”고 했다. 비화폰이 있음에도 다른 소령을 통해 전화한 이유에 대해서는 “나중에 전화를 걸려고 해보니 조직도도 안 보이고 아무것도 발신 버튼도 없었다”며 “그래서 일반전화로 한 것이 아닌가 생각이 든다”고 답했다. 그는 국회 의결을 통해 비상계엄이 해제됐다는 소식을 TV로 접했다고 덧붙였다.

다만 노 전 사령관은 구체적인 계엄 모의 정황이나 정보사 요원들의 인적 정보를 넘겨받은 경로에 대해서는 일체 증언을 거부했다. 이날 오후 재판에선 계엄사령관이었던 박안수 전 육군참모총장의 증인신문이 이어졌다.