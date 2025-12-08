애경산업, ‘에이솔루션 X 꽃카’ 컬래버 에디션 출시

애경산업의 비건 솔루션 브랜드 ‘에이솔루션’이 무해한 힐링 캐릭터 ‘꽃카’와 협업을 통해 1020 잘파세대(Z+Alpha Generation)의 취향을 반영한 ‘에이솔루션 X 꽃카 컬래버 에디션’을 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 ‘에이솔루션 X 꽃카 컬래버 에디션’은 피부 고민 해결을 돕는 에이솔루션의 제품력에 귀여운 디자인을 담아 감성적 소통을 강화하기 위해 기획됐다.

에이솔루션 X 꽃카 컬래버 에디션은 △피부 관리의 첫 단계에 사용해 피지를 줄이고 피부를 촉촉하게 진정시켜 주는 ‘클렌징 폼’, ‘토너’, ‘토너패드’ △자극 완화에 도움을 주는 칼라민 성분을 추가로 담아 집중 케어 단계에 적합한 ‘스팟’, ‘세럼’, ‘크림’, ‘팩’ △피부 고민에 맞춰 트러블 케어에 도움을 주는 동시에 뾰꾸(뾰루지 꾸미기) 트렌드를 적용한 ‘트러플 스팟 패치’ △3분 동안 빠르게 피지와 모공을 관리해 주는 ‘3분 수분 진정 클레이 팩’ 등으로 구성됐다.

에이솔루션 X 꽃카 컬래버 에디션은 제조 과정에서 동물성 원료를 배제한 비건 처방을 적용해 한국비건인증원의 비건 인증을 획득했다. 또한 피부 자극 테스트를 통해 저자극성을 확인받았다.

에이솔루션 브랜드 담당자는 “에이솔루션은 잘파세대가 겪는 대표적인 피부 고민에 맞춰 트러블 케어에 도움을 주는 동시에 감성 트렌드를 적용한 브랜드이다”며 “앞으로도 소비자와 감성적으로 소통할 수 있는 다양한 컬래버레이션을 통해 브랜드의 가치를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.