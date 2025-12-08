4분기 기대에 삼성전자·하이닉스 주가 '활짝'…상승 지속될까

한때 '11만전자'·'58만닉스' 회복…증권가 목표가 상향·뉴욕증시 강세 영향

"AI 대확장기 최종 승자는 삼성전자·SK하이닉스"…브로드컴·오라클 실적 주목

삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660] 주가가 8일 4분기 호실적 기대에 '활짝' 웃었다.



증권가에서는 장기적으로 이들 기업의 실적 개선이 이어질 것이라면서도 글로벌 빅테크 기업의 실적 발표 등은 변수로 꼽고 있다.

사진=연합뉴스

이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전장 대비 6.07% 오른 57만7천원에 거래를 마쳤다.



종가 기준 57만원선을 회복한 것은 지난달 20일 이후 12거래일 만이다.



장중에는 한때 58만원까지 상승하기도 했다.



삼성전자도 전장 대비 1.01% 오른 10만9천500원에 거래를 마쳤다.



장중에는 한때 11만원까지 올라 지난달 4일 이후 약 한 달만에 11만원을 회복하기도 했다.



지난주 말 뉴욕증시가 예상치에 부합한 PCE 가격지수에 금리 인하 기대가 커지면서 일제히 오른 가운데 증권가에서 반도체주의 4분기 호실적 전망을 내놓은 점이 매수세를 자극한 것으로 풀이된다.



이날 LS증권[078020]은 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 4분기 호실적이 기대된다며 목표주가를 각각 14만원, 70만원으로 상향 조정했다.



차용호 LS증권 연구원은 보고서에서 "메모리 가격 강세가 지속되는 가운데 삼성전자의 연결 기준 4분기 영업이익은 18조6천억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·14조8천억원)를 상회할 것"이라며 "SK하이닉스의 4분기 영업이익 역시 16조1천억원으로 컨센서스(14조4천억원)를 웃돌 것"이라고 예상했다.



이어 "SK하이닉스는 AI(인공지능) 산업 성장에 따른 HBM(고대역폭 메모리)의 수혜를 가장 크게 가져갈 수 있는 기업으로 평가받고 있다"며 "삼성전자의 경우 경쟁사 대비 엔비디아향 HBM 진입이 가장 늦었지만, 최근 구글 TPU(텐서처리장치) 강세로 인한 HBM 수요 다변화에 대한 수혜가 예상된다"고 했다.



증권가에서는 반도체 기업의 실적 개선이 장기적으로 이어질 것이라는 전망이 나온다.



이날 김동원 KB증권 리서치센터장은 "내년부터 글로벌 AI 생태계는 기존 엔비디아(GPU) 중심 구조에서 구글(TPU), 아마존, 마이크로소프트 등으로 본격 다변화될 전망"이라며 "이 가운데 구글 TPU 출하량은 올해 170만개에서 2028년 850만개로 약 5배 수준으로 증가, AI 메모리 반도체 수요를 견인하는 핵심 요인으로 작용할 것"이라고 짚었다.



특히 "마이크론의 HBM 생산능력이 한국 경쟁사들 대비 약 3분의 1 수준에 불과해 향후 북미 빅테크 기업의 자체 AI칩에 탑재될 HBM은 삼성전자와 SK하이닉스가 90% 이상을 공급할 가능성이 매우 높다"며 "AI 대확장기의 최종 승자는 삼성전자, SK하이닉스가 될 것"이라고 내다봤다.



한편 가격 측면에서는 삼성전자의 밸류에이션(평가가치) 매력이 SK하이닉스 대비 상대적으로 크다는 분석이 나온다.



차용호 연구원은 "SK하이닉스 주가는 기존 P/B(주가순자산비율) 밴드를 상회하고 있으며, 이는 HBM으로 인한 안정적인 사업 구조와 메모리 호황이 합쳐진 결과"라며 반면 "삼성전자 주가는 12개월 선행 P/B 1.4배로, 경쟁사 대비 HBM 사업에 대한 가치가 아직 반영되지 않았다"고 설명했다.



다만 단기적으로는 한국시간 오는 11일과 12일 새벽 예정된 오라클과 브로드컴의 실적이 향후 반도체주 향방을 가를 분수령으로 꼽힌다. 이들 기업의 실적이 기대치를 밑돌 경우 'AI 거품론' 우려가 되살아나면서 주가 조정을 유발할 수 있기 때문이다.



서상영 미래에셋증권 연구원은 "이번 오라클 실적은 마진 등이 담보되는 실속 있는 성장을 증명하는지 여부가 중요하다"며 "AI 인프라 구축 비용이 얼마나 효율적인지, 마진율 회복은 어떻게 할 것인지 등도 중요하다. 시장은 오라클을 통해 최근 불거지고 있는 우려를 잠재우고 지속적인 상승을 할 수 있는지, 아니면 잠시 쉬어갈지 결정할 것"이라고 설명했다.

