[이코노 브리핑] 하나銀, 印 데바나할리·뭄바이에 신규 지점 외

하나銀, 印 데바나할리·뭄바이에 신규 지점

하나금융그룹이 인도 데바나할리와 뭄바이에 신규 하나은행 지점을 개설했다고 8일 밝혔다. 하나금융은 2015·2019년 각각 문을 연 첸나이·구루그람 지점을 포함해 인도 내 4개 지점을 거점 삼아 ‘원 인디아’ 네트워크를 구축했다고 설명했다. 이를 기반으로 현지 기업 금융수요에 대해 신속히 대응하고 공급망·프로젝트금융을 확대한다. 강성묵 하나금융 부회장은 “하나만의 글로벌 DNA를 토대로 끊임없이 성장해 인도 교민과 지역사회 모두에게 신뢰받는 금융 파트너로서 자리매김하겠다”고 말했다.

빈대인 BNK금융지주 회장 연임 확정

빈대인(사진) BNK금융지주 회장이 사실상 연임을 확정지었다. BNK금융지주 임원후보추천위원회는 8일 심층 면접과 위원회 표결을 통해 빈 회장을 차기 회장 후보로 결정했다. 공식 선임은 내년 3월 정기 주주총회와 이사회를 거쳐 이뤄진다. BNK금융 이사회 의장은 이날 기자간담회에서 “해양수산부 이전을 계기로 해양수도로 격상될 지역에 대한 이해도와 생산적 금융 등 정부 정책 대응 역량도 주요 인선 배경”이라고 설명했다.

예탁원, 내부망서 활용 AI 포털 서비스 개시

한국예탁결제원은 8일 내부망에서 활용 가능한 생성형 인공지능(AI) 포털 ‘아이웍스’(AIWorks)의 서비스를 정식으로 개시했다고 밝혔다. 아이웍스는 AI 법무 비서 및 코딩 어시스턴트 같은 시범 서비스와 AI 검색 기능을 제공한다. 임직원들은 이를 통해 질의·응답은 물론 보고서·메일 초안 작성, 번역, 요약 등 AI 일반 기능도 이용할 수 있다.