LG엔솔, 벤츠에 2조원대 배터리 공급 계약

LG에너지솔루션이 메르세데스 벤츠에 2조원 규모 전기차 배터리를 공급한다. LG에너지솔루션은 8일 메르세데스 벤츠 AG에 대해 2조600억원 규모 전기차 배터리 공급 계약을 맺었다고 공시했다. 이는 지난해 LG에너지솔루션 매출(25조6196억원)의 8%에 달한다. 공급지역은 북미와 유럽으로, 계약기간은 2028년 3월1일부터 2035년 6월30일까지다. LG에너지솔루션은 “계약 금액 및 계약 기간 등의 조건은 추후 협의에 따라 변동될 수 있다”며 “고객사와 협의에 따라 공시 내용 외 추가적인 내용은 밝힐 수 없다”고 설명했다.



앞서 LG에너지솔루션은 지난해와 올해 벤츠와 총 3차례 대규모 배터리 공급 계약을 체결했다. 이번 계약으로 벤츠가 전기차 시장 장악을 위한 핵심 파트너로 LG에너지솔루션을 선택했다는 평가가 나온다.



LG에너지솔루션은 지난해와 올해 150기가와트시(GWh) 규모의 배터리 공급 계약을 발표했다. 당시 구체적 계약 내용이 공개되지 않았으나 업계에서는 46시리즈 원통형 배터리로 추정하고 있다. 따라서 이번 계약 제품이 중저가형 전기차 모델에 탑재되는 배터리일 가능성이 크다는 분석이 나온다.



9월 메르세데스 벤츠는 2027년까지 글로벌 시장에 40종 이상의 신차를 출시하겠다는 대규모 전동화 전략을 발표했다. 프리미엄급 모델부터 엔트리급 모델까지 다양한 세그먼트에 들어갈 배터리가 필요한 상황이다.