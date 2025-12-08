[인사] NICE그룹 외

NICE그룹 ◆사장 승진 △김원우 ◆대표이사 내정 △상무 남영민 △상무 김윤종 △상무보 한승훈 ◆승진 △전무 신종철 △상무보 신동진 △부사장 김종윤 △전무 박준수 △상무 김병욱 신동준 △상무보 유승오 정혜욱 진성호 △상무보 한상훈 <아인스미디어> △전무 이세욱 △상무 백석주 △상무보 하진호 △전무 이동진 조인혜 △상무 남경준 △상무보 김보현 백승길 이창희 △상무보 이병남 △상무 안정기 △상무보 김형철 주유종 △상무보 임준 △상무보 정재훈 △상무보 구본욱 윤정욱 △상무 류정욱 이원희 △전무 유승철 ◆전보 △상무 이익중 △상무보 서홍배 △상무보 박호선 황철현



하이트진로 ◆부사장 승진 △장인섭 ◆상무보 승진 △박기웅(관리) 이시(관리) 하재헌(영업) 김동우(생산)



HL그룹 ◆승진 △HL만도 사장 박영문 △HL클레무브 사장 이윤행 △HL만도 수석부사장 정재영 △HL홀딩스 지주부문 부사장 강한신 △HL만도 부사장 김문성 김재혁 김현욱 이정석 이철 홍영일 △HL디앤아이한라 부사장 이용주 △HL만도 전무 이병환 이진환 최용준 △HL리츠운용 전무 조성진 △HL홀딩스 지주부문 상무 신연덕 홍강표 △HL만도 상무 박병길 손계순 이병득 주세용 △HL디앤아이한라 상무 오상욱 △HL로보틱스 상무 이희규 △HL안양 아이스하키단 상무 신수진 △만도브로제 상무 이기영 ◆신규 선임 △HL홀딩스 지주부문 상무보 윤영학 △HL만도 상무보 공영훈 박상일 박수진 이기선 이창훈 조성득 한승우 △HL디앤아이한라 상무보 손성국 유재언 △HL클레무브 상무보 김정 노태봉 유덕근 이재봉 △만도브로제 상무보 김장규 △제이제이한라 상무보 고동완 △HL WECO 상무보 이상환



제이앤피메디 ◆부사장 선임 △CSO 나현희