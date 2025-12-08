AI 스타트업 연구조직 절반, 3년도 못 버틴다

산기협 분석… 3년 생존율 56.2%

“창업 생태계 현실 단적으로 반영”

출연금·외부투자 없이 감당 못 해

이재명정부가 ‘인공지능(AI) 3대 강국’을 내세우면서 AI 기술혁신의 최전선에 있는 스타트업(신생기업)들의 역할이 한층 더 중요해졌지만, 정작 국내 AI 스타트업 연구조직의 절반가량이 출범 3년 내에 사라지고 있다는 조사 결과가 나왔다.



한국산업기술진흥협회(산기협)가 8일 공개한 ‘국내 AI 스타트업 R&D 현황 분석 및 시사점’ 보고서에 따르면, 2023년 기준 국내 AI 스타트업 연구조직의 3년 생존율은 56.2%로 AI 일반기업(72.7%)이나 전체 산업 평균(68.8%)보다 현저히 낮았다. 이는 산기협이 기업 부설 연구소나 연구개발전담부서를 보유한 국내 기업 3만8000여곳을 △AI 스타트업 △AI 일반기업 △비(非)AI 스타트업 △비AI 일반기업 4개 집단으로 분류해 이들의 연구조직을 분석한 결과다. 산기협은 “초기 시장 안착과 성장 기반 확보가 어려운 국내 AI 스타트업 창업생태계의 현실을 단적으로 반영하는 결과”라고 밝혔다.

AI 스타트업은 재원구조에서도 취약성을 드러냈다. 2023년 기준 이들의 연구개발비 중 정부재원 비중은 22.9%로, 전체 산업 평균(5.7%)의 4배에 달했다. 외부 민간재원 중 기업으로 유입되는 연구개발비 비중 역시 3.6%로 전체 산업 평균(0.6%)의 6배에 달했다. 정부출연금과 외부 투자 없이는 사실상 연구개발이 중단되는, 내부적으로 감당 가능한 자금 운용 여력에 제약이 크다는 뜻이다.



보고서는 AI 스타트업이 향후 정부 정책의 중심축 역할을 다하려면 정부 차원에서 △창업 초기 불확실성 극복을 위한 R&D 투자 보완 △민간 투자 전후로의 단계별 지원 △인재·기술·시장 간 유기적 연결 지원에 나서야 한다고 강조했다.



고서곤 산기협 상임부회장은 “글로벌 패권경쟁의 승패는 AI 주도권 확보에 달려있고, AI 혁신 생태계의 핵심 역할을 수행할 AI 스타트업의 생존이 곧 국가경쟁력과 직결될 것”이라며 “과감한 R&D 지원과 생태계 정비로 우리 AI 스타트업이 글로벌 전장에서 주도권을 확보할 수 있도록 적극 지원해야 한다”고 말했다.