당시 특공대·장갑차 출동

경찰청은 신세계백화점 본점에 폭발물이 설치됐다는 협박글에 세금 1256만원이, 야탑역 흉기 난동 예고글에 5505만원의 세금이 각각 낭비돼 손해배상 청구에 나섰다고 8일 밝혔다. 사진은 올해 8월5일 서울 중구 신세계백화점 본점에 경찰특공대가 출동해 현장을 수색하는 모습. 오른쪽은 지난해 9월18일 경기 성남시 수인분당선 야탑역에서 흉기 난동을 벌이겠다는 예고 글이 게시된 뒤 경찰특공대 장갑차가 배치된 모습.

<연합>