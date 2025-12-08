쿠팡 美 본사 상대 ‘징벌적 손배소’ 추진

韓 로펌 대륜의 현지 로펌 SJKP

韓·美 동시 진행… “원고 일부 모집”

대규모 개인정보 유출 사고와 관련해 쿠팡 미국 본사를 상대로 한 집단소송이 추진된다. 천문학적 규모의 배상액이 선고될지 주목된다.

쿠팡과 SK텔레콤 등 대규모 고객 계정 유출 사고를 낸 기업 대부분이 피해자를 구제하는 '개인정보유출 배상보험'을 법정 최소 금액으로만 가입해 온 것으로 나타난 8일 서울 시내의 한 쿠팡 물류센터 앞 배송차량 모습. 연합뉴스

한국 법무법인 대륜의 현지 법인인 미국 로펌 SJKP는 쿠팡 본사를 상대로 한 징벌적 손해배상 소송을 미국 법원에 제기할 계획이라고 7일(현지시간) 밝혔다. 법무법인 대륜 관계자는 “한국과 미국에서 동시에 소송을 추진할 것”이라며 “미국 법원에 제기할 징벌적 손해배상과 관련, 이미 원고를 일부 모집했고, 8일 뉴욕 맨해튼에서 열 기자회견을 통해 원고를 더 모집할 것”이라고 설명했다. 원고 참여는 국내 및 미국 거주 한인 모두 가능한 것으로 알려졌다.



쿠팡은 지난달 29일 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보 등의 고객 정보 약 3370만개가 유출됐다고 발표했다. 쿠팡은 한국 법인의 지분 100%를 미국에 상장된 모회사 쿠팡Inc가 소유하고 있으며, 쿠팡 모회사 의결권의 70% 이상을 미국 시민권자인 창업주 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 가지고 있다.



미국은 피해자들의 실손해 배상과 함께 기업의 부실한 행위를 처벌하고 재발을 방지하기 위해 징벌적 손해배상 제도를 운영하고 있다. 통신업체 T모바일은 2021년 약 7660만명의 정보유출 사태로 집단소송을 당했고 총 3억5000만달러(약 5140억원), 1인당 최대 2만5000달러(약 3570만원)를 물어줘야 했다.