한달만에… 베트남 호찌민서 또 한국인 사망

경찰, 자살 위장 가능성 수사

베트남 호찌민에서 한국인 남성이 또 숨진 채 발견됐다. 호찌민에서만 한국인 남성 사망은 지난 달에 이어 두 번째다.



8일 외교부에 따르면 주호찌민 영사관은 호찌민에서 사망한 한국인 남성 A씨 사건을 인지한 뒤 현지 공안에 신속하고 철저한 수사를 요청했다. 외교부는 유족 측에 A씨 사망 사실을 통보하고 장례절차를 설명하는 등 필요한 영사조력을 하고 있으며, 현지에서 수사가 진행 중인 사안을 구체적으로 밝히기는 어렵다는 입장이다.



현지 언론은 A씨가 약 5일 전 사망한 것으로 추정되며, 누군가 A씨를 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊은 것처럼 꾸몄을 가능성에 무게를 두고 경찰 수사가 진행 중이라고 보도했다.



호찌민에서는 지난 달에도 한 주택가에서 한국인 남성이 큰 가방 안에서 숨진 채 발견되는 사건이 있었다.