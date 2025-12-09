중기중앙회서 정책 심포지엄… 기업 성장 촉진 방향 등 모색

중소기업중앙회와 중소벤처기업연구원은 8일 기업가정신학회, 중소벤처기업정책학회, 한국경제학회, 한국중소기업학회 등 4개 학회와 공동으로 서울 여의도 중기중앙회에서 ‘중소기업 정책 심포지엄’을 열고 기업 성장 촉진을 위한 중소기업 정책 방향을 모색했다.



김기문 중기중앙회장은 환영사에서 “정부의 중소기업 정책을 단순 지원보다는 성장정책으로 재편해 소상공인들이 소기업, 중기업으로 커나갈 수 있는 밑바탕을 만들어야 한다”고 강조했다.