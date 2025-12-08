연일 ‘2차 특검’ 띄우는 민주당… 野 “통일교 與 후원 의혹 수사”

“윤영호 진술에도 수사 안 해” 지적

장동혁 “종교 탄압 드러나” 강조

특검 “수사대상 아냐… 인계 예정”



사건 인계받는 특수본 “엄중 수사”

더불어민주당 지도부가 3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병 특검팀) 수사가 모두 종료되는 이달 28일 이후 2차 특검 추진 의사를 거듭 밝혔다. 야당은 민주당의 세계평화통일가정연합(통일교) 금품수수 의혹 수사를 촉구하는 것으로 맞받았다. 김건희 특검팀(특검 민중기)이 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술을 알면서도 수사에 나서지 않은 것이 편파수사라는 지적이다.



민주당 정청래 대표는 8일 국회 최고위원회의에서 “3대 특검이 모두 종료되는 즉시 2차 추가 종합특검을 추진해 확실하게 내란을 청산하겠다”고 말했다. 정 대표는 “민주당은 확실히 내란청산과 사법개혁으로 대한민국 민주주의와 사법정의를 바로 세우는 그날까지 전진 또 전진하겠다”고 했다.



국민의힘은 이 같은 민주당의 공세에 통일교가 민주당 정치인에게도 금품을 제공했다는 의혹이 특검 수사과정에서 나왔다는 보도를 고리 삼아 역공에 나섰다.



장동혁 대표는 이날 페이스북에 “이재명 정권의 ‘선택적 정의’는 종교 탄압에서도 드러나고 있다”며 “이 정도면 특검을 특검해야 한다”고 적었다. 송언석 원내대표는 당 최고위원회의에서 “야당은 범죄 혐의가 작더라도 인지되면 무조건 수사로 파헤치고, 여당은 범죄 혐의가 아무리 크다 하더라도 수사조차 하지 않고 묻어준다는 것이 바로 노골적인 선택적, 정치적 수사”라며 전면적인 재수사를 촉구했다. 앞서 윤 전 본부장은 재판과 특검 조사에서 “2017∼2021년에는 국민의힘보다 민주당과 가까웠다”며 “현 정부(문재인정부)의 장관급 네 분에게 어프로치(접근)했고, 이 중 두 분은 (한학자) 총재에게도 왔다 갔다”면서 수천만원씩을 지원했다고 진술했으나, 특검 수사는 권성동 의원을 비롯한 국민의힘에 국한됐다. 윤 전 본부장이 정치후원금과 출판기념회 책 구매 등의 방식으로 통일교 자금을 지원한 민주당 정치인은 15명에 달한다고 한 것으로 전해졌다.



특검팀은 이날 브리핑에서 “인적·물적·시간적으로 볼 때 명백히 특검법상 수사대상에 해당하지 않아 이를 수사기관에 인계할 예정”이라고 했다. 특검팀이 윤 전 본부장 진술에 별도 사건번호를 만들어 기록으로 남겨둔 만큼, 수사는 경찰청 ‘3대 특검 특별수사본부(특수본)’가 이첩받을 것으로 전망된다. 민주당이 추진을 공언한 2차 종합특검이 사건을 넘겨받을 가능성도 있다.



경찰 특수본은 “증거에 따라 엄중하게 수사를 진행하겠다”는 입장을 밝혔다. 경찰청 관계자는 이날 정례 간담회에서 “증거가 가리키는 방향으로 나아가겠다”며 “법과 원칙에 입각해 공정하게 수사하겠다”고 강조했다.