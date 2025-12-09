“市 정비구역 상업비율 완화로 사업 속도”

영등포구, 재개발 등 16곳 수혜

“사업성 향상돼 인허가 잇단 진전”

서울 영등포구가 시의 상업·준주거 지역 상업 비율 규제 완화 이후 관내 정비사업이 속도를 내고 있다고 밝혔다.



8일 구에 따르면 상업 비율 규제 완화의 직접적인 수혜를 받는 관내 재개발·재건축사업은 16개로, 주요 인허가 절차가 잇따라 진전되는 등 원활히 추진되고 있다. 영등포전통시장 인근 영등포1-12구역 재개발사업조합 측은 “주거 비율이 확대되고 상업 비율이 낮아지며 사업성이 크게 향상됐다”고 말했다.



앞서 지난해 시 도시계획조례가 개정되면서 상업 지역의 의무 상업 비율은 20%에서 10%, 준주거 지역 의무 상업 비율은 10%에서 0%로 대폭 완화됐다. 이에 따라 구의 정비 구역 아파트단지들이 주택 공급을 늘릴 수 있게 되고, 설계 조정과 계획 재검토 부담도 상당 부분 해소됐다. 구는 상업 비율 완화로 조합들의 의사 결정도 빨라지고 있다고 강조했다. 이는 조합원 부담 경감, 정비사업 기간 단축, 상가 미분양 및 공실 위험 감소 등으로 이어질 전망이다.



최호권 영등포구청장은 “상업 비율 완화로 주택 공급 여건이 크게 개선됐다”며 “구에서 추진 중인 재개발·재건축사업이 차질 없이 진행될 수 있게 행정 지원을 이어가겠다”고 말했다.