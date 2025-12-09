“비누도, 샤워도 소용없다”…40대부터 몸에 생기는 냄새는?

씻어도 나는 ‘그 냄새’…40대부터 시작되는 자연 신호의 정체

“분명 매일 깨끗하게 씻는데도 왜 냄새가 나는 걸까.”

중·장년층 사이에서 흔히 나오는 이 고민은 대개 위생 문제가 아니라 노화 과정에서 자연스럽게 나타나는 체취 변화에서 비롯된다.

40대 이후 체취가 달라지는 이유는 단순히 나이를 먹어서가 아닌 에너지 처리 속도·피부 환경·호르몬 패턴이 전반적으로 바뀌기 때문이다. 클립아트코리아

9일 의료계에 따르면 노인 케어 전문기관 얼웨이즈 베스트 케어는 이른바 ‘노인 냄새’의 핵심 원인으로 노넨알(2-Nonenal)이라는 물질을 지목한다.

노넨알은 지방산이 산화되는 과정에서 생기는 부산물로, 40대 이후 급증하며 젊을 때는 느껴지지 않던 풀 냄새·기름 냄새·묵은 향과 비슷한 특유의 체취를 만들어낸다.

◆왜 나이가 들수록 냄새가 달라질까

체취 변화는 하나의 원인이 아닌 ‘복합적 신호’다.

첫째, 호르몬 변화다. 중년 이후 피지 분비 패턴이 달라지면서 불포화지방산이 증가하고, 이 물질이 산화되며 노넨알 생성량이 커진다.

둘째, 피부 미생물 생태계 변화다. 피부 표면에 사는 미생물 구성이 바뀌면 체취 역시 달라질 수 있다.

셋째, 신진대사 저하도 중요한 요인이다. 나이가 들면 마늘·양파·향신료 등 강한 냄새를 가진 음식의 대사 속도가 느려져 체취에 더 오래 영향을 준다.

여기에 약물 복용과 만성 질환이 더해지면 체취 변화는 더욱 복잡해진다.

항생제·항우울제 등은 장내 박테리아나 간 효소에 영향을 미쳐 특유의 냄새를 유발할 수 있다. 당뇨·신부전·습진 등은 각기 다른 체취 변화를 만들어낸다.

◆전문가들 “씻어도 남는 냄새…단순 위생 문제 아닌 생리적 변화”

전문가들은 체취가 강해지는 것을 노화로 인한 ‘자연 신호’로 받아들일 필요가 있다고 조언한다.

한 전문가는 “씻어도 남는 체취가 있다면 단순 위생 문제가 아닌 노화성 체취 변화로 이해해야 한다”며 “40대 이후 증가하는 노넨알은 특유의 풀 냄새와 기름 냄새를 만든다. 호르몬 변화·피부 미생물 불균형·만성 질환까지 복합적으로 체취 강도를 높인다”고 말했다.

이어 “노화 과정에서 피지 조성과 미생물 생태계는 크게 변한다. 이 과정에서 생성되는 노넨알이 체취 변화의 핵심 물질”이라며 “피부 수분 유지력 감소와 대사 저하가 겹치면 동일한 생활 습관이어도 체취가 더 강해질 수 있다”고 덧붙였다.

체취는 ‘노화의 낙인’이 아닌 나이 들어가는 자연스러운 과정의 일부라는 인식이 중요하다. 게티이미지

어르신 대부분이 ‘내가 청결하지 못한가’라고 걱정하지만, 이는 누구에게나 나타나는 생리적 변화다.

특정 음식·약물·대사 능력 변화가 함께 작용할 뿐, 위생 부족 때문은 아니라는 것이다.

체취는 환경과 생활 습관의 영향을 받지만, 나이가 들수록 생화학적 요인이 더 큰 비중을 차지한다. 노넨알 증가, 피지 성분 변화, 대사 속도 저하 등이 맞물려 각자 다른 ‘냄새 패턴’을 형성한다.

◆‘노년 체취’, 충분히 관리할 수 있다

또 다른 전문가는 “‘혹시 나에게 냄새가 나나’ 불안해하는 분들이 많지만, 실제로는 나이가 들며 대사가 달라지는 자연 현상이다. 개인위생과는 무관하다”며 “40대 이후 체취가 달라지는 이유는 단순히 나이를 먹어서가 아닌 에너지 처리 속도·피부 환경·호르몬 패턴이 전반적으로 바뀌기 때문이다. 같은 생활 습관이어도 체취는 달라질 수 있다”고 강조했다.

전문가들은 완벽히 없애는 것은 어렵지만 생활 관리로 충분히 완화될 수 있다고 조언한다.

△통풍 잘되는 천연 섬유 의복 착용 △자극적 음식 섭취 줄이기 △규칙적 샤워·보습 유지 △스트레스·수면 관리 △약물 복용 시 의사 상담 등이다.

체취는 ‘노화의 낙인’이 아닌 나이 들어가는 자연스러운 과정의 일부라는 인식이 중요하다.