“두꺼운 패딩 입고 나오세요”…출근길 영하권 강추위 [오늘날씨]

화요일인 9일은 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권에 들어 춥겠다.

서울 종로구 광화문 네거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민이 신호를 기다리고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 “내일까지 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다”고 예보했다.

특히 아침 기온은 남부지방을 중심으로 전날보다 5~7도 이상 낮아지겠고 전국 대부분 지역이 0도 이하(중부 내륙과 전북 동부, 경북내륙은 영하 5도 이하)가 되겠다.

아침 최저기온은 -8~2도, 낮 최고기온은 4~11도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저 기온은 △서울 -2도 △인천 -2도 △춘천 -7도 △강릉 0도 △대전 -4도 △대구 -1도 △전주 -2도 △광주 -1도 △부산 2도 △제주 6도다.

낮 최고 기온은 △서울 7도 △인천 7도 △춘천 6도 △강릉 10도 △대전 9도 △대구 9도 △전주 9도 △광주 10도 △부산 11도 △제주 12도로 예상된다.

기상청은 당분간 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고 바람이 강하게 불겠다고 예보했다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예보됐다. 대부분 중서부 지역은 오전과 밤에 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 상승하겠으나 낮 동안 원활한 연직 확산으로 대기질이 대체로 청정할 것으로 예상된다.