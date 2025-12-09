세계 올리브의 날 기념 ‘엑스트라버진 올리브오일 국제 행사’ 성료

사진=(주)아테나올리바 제공

2025년 12월 4일, 스페인 하엔 – ‘세계 올리브의 날’을 기념해 열린 국제 행사에서 한국의 올리브오일 산업이 세계의 이목을 끌었다. (주)아테나올리바 대표 이호욱과 셰프 박민혁은 전문가 토론과 쿠킹쇼에 각각 참여하며, 한국의 엑스트라버진 올리브오일 활용 가능성과 시장 잠재력을 국제적으로 부각시켰다.

이번 행사는 스페인 하엔의 테라 올레움(Terra Oleum)에서 올리브재단(Fundación del Olivar)과 국제올리브위원회(IOC)의 공동 주최로 개최됐다. ‘국제 향미: 엑스트라버진 올리브오일의 감각적 다양성’을 주제로 열린 본 행사는 글로벌 엑스트라버진 올리브오일 시장에 대한 고찰과 함께 감각 기반 분석, 요리 시연 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

본 행사에서 열린 라운드테이블에서는 ‘엑스트라버진 올리브오일 신흥시장’을 주제로 각국 전문가들이 참여해 글로벌 시장 확장 흐름을 논의했다. FdO의 Javier Olmedo 대표가 좌장을 맡고, IOC의 Abderraouf Laajimi, 스페인 올리브오일 인터프로페셔널의 Teresa Pérez, 일본의 Tomiko Tanaka, 브라질의 Marcelo Scofanod와 함께 이호욱 대표가 한국 대표 패널로 참석했다. 이 대표는 한국 내 엑스트라버진 올리브오일 시장 성장 가능성과 소비자 트렌드, 미식문화와의 접목 가능성을 중점적으로 소개하며 한국을 대표하는 목소리를 전달했다.

사진=(주)아테나올리바 제공

이어진 감각 기반 분석 세션에서는 코르도바 식품·농업연구소 Plácido Pascual의 진행 아래, 각국 전문가들이 참여해 국가별 엑스트라버진 올리브오일의 향미 특성을 비교·분석했다. 이 자리에서는 엑스트라버진 올리브오일의 풍미적 다양성과 감각적 특성에 대한 심층 논의가 이어졌다.

행사의 마지막 순서에서는 박민혁 셰프가 참여한 ‘국제 쿠킹쇼’가 펼쳐졌다. Marcos Reguera(스페인), Marcelo Scofano(브라질) 셰프와 함께 박 셰프는 한국의 식재료와 엑스트라버진 올리브오일을 창의적으로 결합한 2가지 요리를 선보였다. 특유의 강렬한 감각과 조리법은 참가자들의 높은 관심을 끌었으며, 한국 미식의 다양성과 엑스트라버진 올리브오일 활용 잠재력에 대한 호평으로 이어졌다.

이번 행사에는 한국을 비롯해 일본, 브라질, 이탈리아, 우루과이, 크로아티아, 슬로베니아, 튀니지, 이스라엘, 포르투갈, 스페인 등지에서 온 전문가들이 참석했다. IOC와 FdO의 후원 아래 열린 이번 자리는 엑스트라버진 올리브오일이 가진 풍부한 향미와 국제 미식문화에서의 역할을 조명한 뜻깊은 자리로 기록됐다.

재단 관계자는 “이번 행사를 통해 올리브오일 산업의 세계적 확장 가능성을 재확인할 수 있었다”며, “신흥시장인 한국의 활약은 특히 인상 깊었다”고 평가했다.