조혜련, 이성미와 손절한 이유 "종교 이단 자료에 내 사진 떠"

조혜련이 절친한 친구 이성미와 손절했던 사연을 털어놓았다. 유튜브 채널 '롤링썬더', '이성미의 나는 꼰대다' 영상 캡처

방송인 조혜련이 절친한 친구 이성미와 손절했던 사연을 털어놓았다.

9일 유튜브 채널 ‘새롭게 하소서 CBS’에는 ‘[수어통역] 저를 통해 우리 가정에 복음이 전해졌어요!ㅣ개그우먼 조혜련’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 조혜련은 “이성미 선배님이랑 굉장히 친하지 않으냐. 그런데 전도 때문에 몇 년 동안 연락을 안 했다는 게 정말이냐”라는 질문을 받았다.

이에 조혜련은 “워낙에 친했다. 일산에서 같이 고기도 구워 먹고 했는데 이 언니가 캐나다를 가 버린 거다”라면서 “그 빈자리가 저뿐만 아니라 송은이도 박미선도 다 느꼈을 거다. 이성미가 보고 싶어서 김영철하고 벤쿠버에 갔다”라고 당시의 상황을 이야기했다.

당시 조혜련의 이름을 놓고 기도하던 이성미. 유튜브 채널 '새롭게 하소서 CBS' 영상 캡처

조혜련은 “그런데 이성미가 고백을 하는 거다. (이성미가) 벤쿠버에 가서 (종교에 대한) 믿음이 더 성장한 거다”라면서 “이성미가 ‘매일 새벽에 네 이름을 놓고 기도한다’, ‘200명의 명단이 있는데 네가 7번이다’라고 말했다”고 밝혔다.

알고 보니 이성미의 전도리스트에 있던 조혜련은 “너무 고맙지만 내 이름은 빼달라”고 부탁했다”고 말했다. 또, 너무 부담스러웠지만 이성미가 “한 가지 부탁이 있는데 예배 한 번만 같이 가 달라”고 말했을 때 거절할 수 없어 참석했다고 전했다.

'이단 특집'에서 자료로 자신의 사진이 사용되었음에 분노한 조혜련. 유튜브 채널 '새롭게 하소서 CBS' 영상 캡처

그런데 그 날은 ‘이단 특집’이었다. 조혜련은 “이단 자료에 내 사진이 있었다. 그게 너무 싫었다”라면서 “근데 사실 내가 이단은 아니었다. 불교 쪽이었으니까”라고 당시를 회상했다.

이어 조혜련은 “이성미가 갑자기 강대상에 올라가더라. 그리고 ‘내가 계속 기도하던 혜련이 와 있어요. ’막 이러는 거다”라면서 “내가 ‘언니, 하지 마. 하지 마.’라고 했는데, 이성미가 ‘혜련아 일어나, 일어나.’ 하더라”고 말했다.

이성미와 손절하게 된 조혜련. 유튜브 채널 '새롭게 하소서 CBS' 영상 캡처

조혜련은 “그런데 거기까지 했어야 했는데, 일어나서 강대상까지 나오라고 하더라”라면서 “그래서 내가 나오면서 그 앞에 교회 문을 박차고 나가버렸다. 그날 이후로 이성미와 바로 손절을 했다”고 밝혔다.

조혜련은 “내가 좀 센 편이다. 분위기를 몰아가면서 내가 뭔가를 하게끔 유도하는 인생을 살지 않았다”라면서 “그렇게 이성미와 몇 년 정도 인연을 끊고 지냈다”고 고백했다.

이성미와 인연을 끊을 정도로 기독교를 싫어했지만 현재의 남편을 통해 교회에 다니게 된 조혜련은 “교회에 갔는데 제일 먼저 떠오른 게 이성미였다. 번호를 지웠는데 머릿속에는 있더라”라면서 “문자를 보냈더니 답장이 바로 왔다. 그리고 전화를 하고 이성미도 울고 나도 계속 울었다”라고 둘의 우정이 다시 이어졌음을 밝혔다.