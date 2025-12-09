마세라티, 12~14일 전시장서 그레칼레·그란투리스모·그란카브리오 시승행사 진행

사진=마세라티코리아 제공

이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 브랜드 창립 111주년을 맞아 12월 12일(금)부터 14일(일)까지 전국 마세라티 공식 전시장에서 시승행사를 개최한다고 9일 밝혔다.

마세라티 코리아는 111년의 오랜 기간 동안 브랜드가 쌓아온 유산을 고객이 직접 경험할 수 있도록 이번 전국 시승행사를 마련했다. 이번 행사에서 고객은 이탈리안 럭셔리 SUV 그레칼레, 브랜드 첫 순수 전기 SUV 그레칼레 폴고레(Folgore), 브랜드를 대표하는 그란투리스모 및 컨버터블 그란카브리오를 시승할 수 있다.

이탈리안 럭셔리 라이프스타일을 체험할 수 있는 다양한 고객 혜택도 주어진다. 시승 후 차량을 계약하는 고객 전원에게 이탈리아 와인 명가 ‘안티노리’의 와인을 증정한다. 여기에 그레칼레 및 그레칼레 폴고레 출고 고객에게는 이탈리안 컨템퍼러리 레스토랑 ‘구찌 오스테리아’의 디너 식사권(2인)을 추가 제공한다.

특히 그레칼레 특정 트림 출고 고객에게는 ‘불가리 호텔 도쿄(Bvlgari Hotel Tokyo)’ 숙박권, 그란투리스모 및 그란카브리오 출고 고객에게는 이탈리아 현지로 초청하는 ‘백 투 모데나(Back to Modena)’ 프라이빗 투어 등 마세라티가 제안하는 럭셔리 큐레이션 프로그램까지 준비했다.

다카유키 기무라(Takayuki Kimura) 마세라티 코리아 총괄은 “마세라티가 111주년을 맞이한 현시점에서 브랜드가 오랜 시간 이어온 레이싱 DNA와 장인 정신을 고객과 공유하고자 이번 프로그램을 마련했다”며 “이번 기회를 통해 보다 많은 분들이 이탈리안 럭셔리 드라이빙의 정수를 느끼는 동시에, 마세라티가 제안하는 럭셔리 큐레이션 프로그램도 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

한편 올해로 창립 111주년을 맞은 마세라티는 1914년 12월 1일 설립됐다. 마세라티의 퍼포먼스 유산은 1926년 첫 레이싱카 ‘티포(Tipo) 26’에서 시작됐다. 이후 현대의 라인업까지 이어지며 이탈리안 고성능 GT ‘그란투리스모(GranTurismo)’, 컨버터블 ‘그란카브리오(GranCabrio)’, 럭셔리 SUV ‘그레칼레(Grecale)’ 등 다양한 모습으로 재탄생했다.

이외에도 ‘레이싱 야수’로 불리는 MCXtrema, 슈퍼 스포츠카 ‘MC20’, 우아함과 레이싱을 결합한 ‘GT2 스트라달레(Stradale)’를 선보이고, 최근 MC20의 후속작 ‘MCPURA’를 공개하며 이탈리아 럭셔리 스포츠카 브랜드로서의 정체성을 강화해 왔다.