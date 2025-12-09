하지원, 과거 홍대 클럽서 성추행 당했다 “내 엉덩이 만져”

유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

배우 하지원이 홍대 클럽에서 성추행을 당했다고 밝혔다.

유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 측은 8일 공개한 영상 말미에 김성령 하지원 장영란의 다음 주 출연분 예고편도 선보였다.

이날 영상에서 세 사람은 JTBC 새 예능 프로그램 '당일배송 우리집' 촬영 비하인드를 전했다.

김성령은 "우리 말 얘기해도 되냐"고 물었다. 이에 신동엽은 "나는 '동물농장' 아저씨니까 다 얘기해라"고 말해 웃음을 자아냈다.

김성령과 하지원이 말을 구경한 일화를 털어놓자 장영란은 "그때 지원이가"라며 하지원을 따라했다.

그러자 하지원은 "내가 언제 그렇게 했냐"며 당황했다. 신동엽은 "그거 애마부인이잖아. 이 녀석아"라며 장영란을 말렸다.

그런가 하면 하지원은 가수 왁스의 대역으로 활동했을 때 성추행을 당했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

하지원은 왁스가 얼굴 없는 가수로 활동했을 당시 왁스 대신 '오빠' 무대에 올라 퍼포먼스를 펼쳐 화제를 모았다. 그는 "왁스 히스토리인데 웨이브도 해봐야 하는데 너무 뻣뻣했다. 그래서 나를 홍대 클럽에 데려갔다"며 "설레서 갔는데 들어가자마자 누가 내 엉덩이를 만지는 거다"고 말했다.

이에 신동엽은 "얘기 들었다. 그때부터 죽순이 됐다고 하지 않았냐"고 농담해 하지원을 당황시켰다.

한편 하지원, 김성령, 장영란, 가비가 출연하는 JTBC 예능프로그램 '당일배송 우리집'은 시청자들의 로망 속 장소로 하루 만에 배송되는 이동식 하우스에서 펼쳐지는 이야기를 담았다. 오는 16일 첫 방송된다.