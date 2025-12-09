서유리 "'벗방' 오명, 법과 양심 앞에 결백"… 악플러 형사처벌

서유리가 자신을 둘러싼 루머에 대해 해명했다. 서유리 인스타그램 캡처

성우 겸 방송인 서유리가 자신을 둘러싼 허위사실 및 루머에 대해 해명했다.

9일 서유리는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장문의 글을 게재하며 입장을 표명했다.

서유리는 “최근 온라인상에서 무분별하게 확산되고 있는 저에 대한 허위사실 및 명예훼손성 게시물과 관련하여 올바른 사실관계를 바로잡고 저의 확고한 입장을 표명하고자 한다”고 입을 열었다.

그는 “현재 본 사안과 관련하여 다수의 형사 고소가 진행되었으며, 수사 결과 수백 명의 피의자들이 특정되어 기소 및 처벌을 받았다”라고 밝혔다.

그러면서 “이는 제가 진행한 방송이 법적으로 아무런 문제가 없으며, 오히려 악의적인 비방을 일삼은 이들이 범법 행위를 저질렀다는 사실이 사법 기관을 통해 명백히 입증된 결과”라고 말했다.

서유리는 “그럼에도 불구하고 여전히 사실관계를 왜곡하며 허위사실을 재생산하는 행위가 지속되고 있어, 이에 대해 깊은 유감을 표한다”라면서 “오늘, 법적인 승소를 넘어 한 사람의 대중문화예술인으로서 그간의 심경과 진실을 말씀드리고자 한다”고 털어놓았다.

그는 “‘벗방’이라는 오명, 법과 양심 앞에 결백하다”라면서 “내가 활동한 방송 공간 ‘SOOP(숲)’은 대한민국의 법과 질서를 엄격히 따르는 제도권 안의 터전이며 그곳에서 단 한 순간도 법의 테두리에서 벗어나거나, 음지로 숨어들어 부끄러운 행위를 한 적이 없다”고 밝혔다.

서유리는 “만약 항간의 뜬소문처럼 내가 불법의 경계에 섰다면, 수사 기관의 엄정한 잣대는 나를 향했을 것이다. 그러나 결과는 정반대였다”라면서 “적법한 절차를 거친 나의 방송을 불법 음란물과 동일시하며 조롱하던 이들이야말로 법의 심판을 받았다. 나의 결백은 말뿐인 주장이 아니라, 수사 결과로 증명된 실체적 진실이다”라고 말했다.

이어지는 글에서 서유리는 “내가 보여드린 의상과 몸짓은 단순히 관심을 끌기 위한 가벼운 수단이 아니었고 그것은 마치 새로운 배역을 입고 연기하듯, 방송이라는 무대 위에서 저라는 사람을 자유롭게 표현하고자 했던 창작의 영역”이라고 이야기하기도 했다.

또 서유리는 “‘다름’은 비난받아야 할 ‘틀림’이 아니다”라면서 “앞으로도 나는 익명성 뒤에 숨어 타인의 삶을 파괴하는 행위에 대해 어떠한 선처나 합의 없이 엄중하게 대처하겠다”는 의지를 내비쳤다.

한편, 서유리는 지난 2008년 대원방송 성우 1기로 데뷔했으며, 2019년 4월 최명길 PD와 결혼했지만 지난해 이혼했다. 이후 지난 6월 법조계 종사자와 열애 중이라고 밝힌 바 있다.