“우연히 본 검은 연기에…” 비번 소방관이 공장 화재 신속 진압

비번 중이던 소방관이 우연히 화재를 목격하고 신속히 진압해 주택 밀집지역으로의 확산을 막았다.

9일 전북도소방본부에 따르면 전날 낮 전주 덕진구 한 커튼버티컬 제조업체에서 발생한 불을 남원소방서 소속 유성경 소방교가 초기 진화했다.

8일 낮 전북 전주 덕진구 한 커튼 버티컬 제조업체에서 불이 나 커튼 폐기물 등이 소실된 모습. 오른쪽은 전북 남원소방서 소속 유성경 소방교. 전북도소방본부 제공

유 소방교는 이날 오후 12시52분쯤 공장 인근을 지나던 중 멀찌기서 검은 연기가 하늘로 치솟는 것을 발견하고 즉시 119에 신고한 뒤 연기를 쫓아갔다. 현장에 도착한 그는 불길이 생활폐기물 주변으로 번지며 확산 조짐을 보이자 주저하지 않고 주변을 살펴 비치된 소화기를 들고 진압에 나섰다.

뒤이어 신고를 받은 119 소방대가 현장에 합류해 잔불 정리에 나섰다. 불은 커튼 폐기물 일부를 태웠고, 인근에 추자된 차량에 그을음 피해만 남긴 채 10분만인 오후 1시8분쯤 완전히 꺼졌다.

올해 소방 생활 5년 차인 유 소방교는 “소방관이라면 근무 여부와 상관없이 위험 상황에 즉각 대응해야 한다”며 “환재 현장을 조기에 발견해 조치할 수 있어 다행”이라고 말했다.

이오숙 전북도소방본부장은 “비번 중에도 침착하고 신속하게 대응한 유 소방교의 행동이 도민 안전의 귀감”이라며 “이번 일을 계기로 초기 대응과 소화기 사용의 중요성이 널리 알려지길 바란다”고 말했다.